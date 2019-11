Inzercia

Dnes o 16:52 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Píše sa nová história hlásaním evanjelia prostredníctvom úspešnej promócie 100,000 členov Shincheonji

Nebývalá udalosť tohto sveta – nárast o 100,000 členov za jeden rok. Znovuzrodení ako členovia, na znalostnej úrovni pastora prostredníctvom šesťmesačného štúdia Biblie. „Geometrický nárast, nie z ľudskej, ale Božej moci.“

— Foto: Cirkev Shincheonji

„100,000 evanjelizovaných ľudí absolvovalo biblické štúdium a to všetko sa udialo za 10 mesiacov. Toto nie je z moci človeka, ale z moci Božej. Je to možné jedine spolu s Bohom.“

Shincheonji, cirkev Ježíšova, svätyňa stánku svedectva (predseda Man-Hee-Lee, Shincheonji, cirkev Ježišova, ako je uvedené nižšie), usporiadalo úspešnú ´100,000 promočnú ceremóniu´ dňa 10. novembra, kde bolo oficiálne zaregistrovaných 100,000 ľudí ako cirkevných členov a zapísali tak novú históriu v doručovaní evanjelia.

Celkový počet promovaných v tento deň činí 103,764 členov. Predovšetkým sa potvrdilo, že miera evanjelizácie týchto promovaných ľudí je 142%, čo naznačuje geometrický nárast Shincheonji, cirkev Ježišova.

Foto: Cirkev Shincheonji

Shincheonji v tento deň usporiadala promóciu triedy 110 Misijného centra Sion. Promočná ceremónia sa súčasne konala v rôznych častiach sveta a to z dôvodu kapacitných obmedzení. Na slávnostnej promócii sa zúčastnili aj metropolitné mestá, školiace centrum Busan Andrew Tribe, svätyňa Gwangju Peter Tribe, ďalšie tri domáce mestá a 112 krajín z celého sveta, vrátane USA, Európy, Ázie, Afriky a Oceánie.

Slávnostná ceremónia predstavuje oficiálnu registráciu nových členov do cirkvi Shincheonji, cirkev Ježišova, a to po ukončení 6-mesačného štúdia Biblie v misijnom centre Sion, ktoré je bezplatnou vzdelávacou inštitúciou, vedenou Shincheonji, cirkev Ježišova, so zameraním na Bibliu.

Man-Hee-Lee, predseda Shincheonji, cirkev Ježišova, zdôraznil v priebehu promócie: „V knihe Zjavenia sú zaznamenané tajomstvá kráľovstva nebeského, ktoré Boh musí naplniť, ako je zapísané. Je zapísané, že Písmo nemôže byť zrušené. Zjavenie, ktoré bolo zapísané pred 2,000 rokmi, sa musí celé naplniť presne podľa toho, ako bolo zapísané.“

Tiež povedal: „Musí existovať fyzická realita, ktorá sa objavila podľa Knihy Zjavenia. Božím účelom je vytvoriť Božie kráľovstvo prostredníctvom zberu dozretého ovocia zo semena, ktoré bolo zasiate pred 2,000 rokmi. Boh vytvára nové Božie kráľovstvo a nových ľudí z tých, ktorí sú v tomto čase zrodení z Božieho semena.“

Predseda Lee pokračoval a uviedol: „Svet, ktorý je vytvorený v čase Zjavenia, je svet Shincheonji. V kapitole Zjavenie 21 je zaznamenané nové nebo a nová zem. Znamená to, že jedna generácia pominie a nová generácia prichádza.“

Foto: Cirkev Shincheonji

Predseda Lee zdôraznil: „Keďže je to Božia milosť, že dnes promujete, musíte ďakovať Bohu a Ježišovi. Pretože veríme v Boha, mali by sme byť slávnym svetlom ako Božia rodina a Božie deti. Taktiež, musíme dokonale porozumieť Biblii. Toto je to, čo musíme urobiť.“

Aaron Kim sa ako reprezentatívny rečník absolventov predstavil ako misionár, ktorý sa narodil v rodine tretej generácie pastorov pôsobiacich v Brazílii. Povedal: „To najsmutnejšie, čo som počas štúdia v kresťanskom misijnom centre Sion zažil, bolo uvedomenie si faktu, že ja som bol ten, kto ľudí učil falošnú pravdu.“

Pýtal sa nás: „Ako môžem kedy očistiť tento hriech, keď som sa nazýval Božím pastorom, a pritom som zasieval diablovo semeno?“ A zdôraznil: „Teraz sa plne venujem evanjelizácii, aby som mohol splatiť milosť, ktorú som od Boha a Ježiša dostal na veky vekov.“

Suji Choi vystúpila vo svojom prejave: „Bola som zasvätená svojej cirkvi viac ako ktokoľvek iný a bola som svedkom reality náboženského sveta, keď som pracovala v CBS – Kresťanský vysielací systém (Christian Broadcasting Systems). Mala som možnosť sledovať všetky videá vytvorené CBS, týkajúce sa Shincheonji, cirkvi Ježišovej a poznala som tak všetky fámy dostupné na internete. Avšak dôvodom, prečo som dnes tu, je „Shincheonji, cirkev Ježišova, svätyne stánku svedectva, zasľúbená svätyňa Božia a jediné miesto, kde vyviera slovo života v čase druhého príchodu Ježiša.“

Pokiaľ ide o promóciu, 100,000 členov v horizontu jedného roka, môžeme považovať za bezprecedentnú udalosť nielen v Kórejskej republike, ale i na celom svete. Predstavuje to zriadenie 10 zborov s počtom 10,000 členov za obdobie jedného roka.

Foto: Cirkev Shincheonji

Predovšetkým je dôležité pochopiť, že do Shincheonji, cirkvi Ježišovej, je možné vstúpiť až po ukončení šesťmesačného vzdelávania a po absolvovaní promočnej skúšky. Členovia sa nestávajú iba pasívnymi veriacimi, ktorí by jednoducho počúvali kázeň, ale stávajú sa 100,000 členmi, ktorí môžu učiť a doručovať evanjelium na úrovni pastora, čo naznačuje, že to povedie k veľkému posunu vnútri kresťanského náboženského sveta.

Shincheonji, cirkev Ježišova, má veľmi prísne pravidlá pre absolvovanie misijného centra Sion, kedy študenti musia absolvovať základnú, strednú a pokročilú úroveň, pokrývajúc obsah od Genesis až po Zjavenie a absolventi musia dosiahnuť viac ako 90% počas skúšok, ktoré sú po dokončení každej úrovne pre úspešné absolvovanie.

Zatiaľ čo tradičné cirkvi sa zameriavajú hlavne na morálne učenie alebo históriu, bod, ktorý Shincheonji, cirkev Ježišova zdôrazňuje, je proroctvo a jeho naplnenie, so zameraním na potvrdenie fyzickej reality. To vedie k vyhliadke, že v kresťanskom náboženskom svete dôjde k zmenám v základom pohľade na život viery.

Človek zo Shincheonji, cirkvi Ježišovej, komentoval: „Mať 100,000 absolventov po celom svete súčasne je bezprecedentnou udalosťou na svete. Okrem toho, v súčasnosti študuje okolo 200 000 ľudí s týmto trendom počet Shinchoenji, cirkev Ježišova, prekročí 1 milión členov do troch rokov.“

Ďalej povedal: „100 000 ľudí bolo evanjelizovaných, študovalo Bibliu a promovalo do 10 mesiacov. Toto nie je z moci ľudí, ale z Božej moci. Je to možné iba pre Boha.“ Zdôraznil tiež: „Podľa zasľúbenia Biblie sa vlny zmien v náboženskom svete už začali a budú sa postupom času pohybovať rýchlejšie.“