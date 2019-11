Marián Balázs

Psychológ: Ak budú médiá ďalej prinášať negatívne správy, zdravie ľudí sa bude zhoršovať

Negativita sa na nás valí zo všetkých správ. Svet však ponúka aj mnoho pozitívnych vecí a projektov, na ktoré sa treba zamerať, upozorňuje psychológ.

BRATISLAVA 20. novembra - Verejný priestor je v poslednej dobe čoraz viac nasýtený množstvom negatívnych správ a emócií. Kam tento pretlak negativizmu posúva spoločnosť a ako vplýva na jednotlivcov? Ako túto negativitu môžete poraziť? Aj na tieto otázky odpovedal hosť relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom, psychológ Martin Miler.

Politika je čoraz hrubšia a vulgárnejšia a to často platí aj o spoločnosti. Keď to bude dlhodobo pretrvávať a zasiahne to väčšiu časť populácie, tak sa dá podľa psychológa predpokladať, že celá spoločnosť sa začne uberať negatívnym smerom.

„Určite to nerobí ľuďom dobre v tom zdravotnom stave či už psychickom, ale aj fyzickom, pretože negatívne emócie veľmi výrazne ovplyvňujú našu obranyschopnosť,“ vysvetlil pre Dobré noviny psychológ Martin Miler. Vysporiadanie sa so stresom si podľa neho vyžaduje veľa energie, ktorú ľudia zároveň potrebujú minúť do rôznych dôležitých činností.

Pozitívne mediálne projekty pomôžu

Miler však pripomína, že negatívne informácie nemusia byť vyslovene zlé a sú tu aj na to, aby nás chránili. Ak človek nevie spracovať to množstvo negatívnych informácií, ktoré naňho doliehajú, psychológ odporúča dve cesty. „Prvá by bola obmedziť prísun tých negatívnych informácií,“ povedal v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom psychológ a dodal: „Druhá cesta je aktívne sa venovať pozitívnym veciam.“

Zároveň však existuje množstvo mediálnych či ekologických projektov, ktoré majú odozvu u mladých ľudí. „Pozitívne emócie sú veľmi príjemné a keď sa nájde spôsob, ako túto časť človeka osloviť, tak je to oveľa lepší a konštruktívnejší spôsob, ako niečo meniť v spoločnosti a v jedincovi ako takom," myslí si psychológ.

Riešením podľa neho nie je iba zbaviť sa negatívnych vecí, ale aj začať budovať niečo pozitívne: „Tie pozitívne projekty, kde ľudia vidia zmysel a zmysluplnosť svojho angažovania, sú príťažlivé a majú svoj význam."

Cvičenie z pozitívnej psychológie

Pomôcť môže jedno ľahké cvičenie z pozitívnej psychológie. „Človek si každý večer napíše tri veci, za ktoré je vďačný,” vysvetľuje. Je to síce triviálne, ale je to postavené na rozdieloch medzi optimistami a pesimistami. Ide o to, aby si aj pesimista uvedomil, že dejú aj dobré veci – len si ich zabúdame všímať.

„Nemusíme hovoriť o tom, že nič zlé sa nedeje, len rozšírme ten pohľad na to, že sa dejú aj dobré veci. Zrazu má človek väčší pocit takej tej iskry,“ hovorí. „Aj v médiách je na to obrovský priestor,“ povedal.

Nikdy sme sa nemali lepšie

Podľa psychológa zároveň realita nemôže byť až taká zlá, ako sa o nej často informuje, inak by to stále muselo byť horšie a horšie, pričom štatistiky hovoria o tom, že je to lepšie a lepšie. „Je to taký paradox, že ľudstvo momentálne žije v dobe, ktorá je asi vôbec najlepšia, akú kedy zažívalo, a zároveň (minimálne v tých vyspelých krajinách) vieme, že ľudia viac konzumujú psychofarmaká, analgetiká, viac využívajú psychoterapeutické služby a tak ďalej. Je tam akýsi disbalans v tom, ako veci objektívne sú a ako ich ľudia prežívajú,“ myslí si psychológ, no zároveň dodáva, že, samozrejme, existujú výnimky.

A aké rady má Martin Miler? V prvom rade si treba vedieť stanoviť čo vieme ovplyvniť a čo nie. Následne sa treba venovať tomu, čo vieme ovplyvniť a zmeniť, a začať sa napríklad stretávať s ľuďmi, s ktorými nám je dobre, budovať dobré vzťahy s okolím či robiť činnosti, ktoré nám robia radosť a sú podľa nás zmysluplné. Dôležité môže byť aj robenie tvorivých činností alebo činnosti, ktoré nás „presahujú", čo každý z nás vníma inak.

Viac si môžete pozrieť vo videorozhovore.