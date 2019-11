Klaudia Fiolová

Dnes o 12:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nevesta čakala pred kostolom kvôli nakrúcaniu filmu. Keď to Tom Hanks zistil, okamžite sa chopil činu

Tom Hanks svojimi činmi dokazuje to, že aj napriek sláve stojí nohami pevne na zemi.

Tom spolu s neznámou nevestou v Ríme — Foto: Twitter@Steve_Goldberg

RÍM 20. novembra - Tom Hanks je muž s veľkým srdcom. Obľúbený herec sa preslávil nielen vďaka jeho skvelým hereckým výkonom, ale aj vďaka tomu, že ako jedna z mála hollywoodskych celebrít stojí nohami pevne na zemi. Svojich fanúšikov si veľmi váži a uvedomuje si to, že bez nich by sa zrejme tak vysoko nevypracoval. Počas natáčania filmu v Ríme štáb blokoval vchod do kostola v centre mesta. Na ulici stáli svadobčania a čakali na to, kedy sa herci a režiséri posunú ďalej, aby sa svadba mohla uskutočniť.

Herec sám odprevadil nevestu k oltáru

Potom ako herec zistil, že svadobčania čakajú na ulici kvôli natáčaniu, hneď išiel za režisérom, Ronom Howardom. Ako informuje portál Life shared, vďaka Tomovi prerušili natáčania, aby sa svadba mohla uskutočniť. Aby herec odčinil vzniknutú škodu svadobčanom, sám odprevadil nevestu k oltáru. Chytil šťastnú nevestu za ruku a kráčal hneď pri jej otcovi po jej boku. Dokonca jej aj podržal dlhý závoj, aby si po ňom nestúpala. Svadobčania tak majú neuveriteľný zážitok na celý život a Tom Hanks ďalší milý čin na svojom konte.