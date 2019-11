TASR

NHL: Chára bol pri výhre Bostonu v New Jersey, Dallas so Sekerom pokračuje vo víťaznom ťažení

Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v noci na stredu v NHL na ľade New Jersey Devils 5:1.

Hráči Dallasu Jamie Benn (vľavo) a Radek Faksa sa radujú z gólu prvého menovaného — Foto: TASR/AP

New York 19. novembra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v noci na stredu v NHL na ľade New Jersey Devils 5:1. Základ triumfu položili v prvej tretine, keď sa v rozmedzí štrnástich sekúnd presadili Matt Grzelcyk a David Pastrňák, obaja strelili v zápase dva góly. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral 22:29 minúty, brankár Jaroslav Halák bol iba na striedačke.

Bruins získali minimálne bod v piatom zápase za sebou. „Boli sme agresívni a keď sme dostali šancu, tak sme ju využili. Súperovi sme toho veľa nedovolili," povedal pre nhl.com tréner Bostonu Bruce Cassidy. Boston opäť hral bez zraneného centra Patricea Bergerona, miesto v top formácii na krídlach s Pastrňákom a Bradom Marchandom zaujal David Krejčí a zaznamenal dve asistencie.

Hviezdny Pastrňák

„Som rád, že som s nimi mohol hrať. Patria k najlepším hokejistom na svete, o to je to jednoduchšie," povedal Krejčí. Formácia Marchand (0+3) - Krejčí (0+2) - Pastrňák (2+0) nazbierala sedem bodov. Obranca Grzelcyk si otvoril strelecký účet v tejto sezóne a prvýkrát v kariére skóroval viac ako raz v jednom zápase. Pastrňák si s 19 zásahmi upevnil pozíciu najlepšieho strelca NHL.

„Trénujem Pastrňáka odkedy sa stal profíkom. Je radosť sledovať, s akým nadšením prichádza každý deň na ľad. Páči sa mi, že nedáva prioritu na góly, či asistencie, ale na tímové víťazstvá a prehry. To ho zaujíma viac ako jeho body. On neznáša prehry. Má vždy dobrú náladu, je výrazná osobnosť a takých hráčov potrebujete," zložil tréner Cassidy poklonu 23-ročnému Pastrňákovi.

Dallas pokračuje v sérii

Štvrtýkrát za sebou sa tešil z dvoch bodov Dallas aj s Andrejom Sekerom. Stars doma zdolali Vancouver hladko 6:1. Slovenský zadák absolvoval 19:23 minúty a pripísal si plusový bod. Dvoma gólmi a asistenciou sa na úspechu „hviezd" podieľal Jamie Benn, v bránke podal spoľahlivý výkon Ben Bishop, ktorý chytil 32 striel. Dallas získal aspoň bod v deviatich dueloch za sebou.





Najproduktívnejší slovenský hokejista Tomáš Tatar pretrhol štvorzápasovú bodovú sériu, jeho Montreal Canadiens podľahol v Columbuse 2:5. Dvadsaťosemročný krídelník mal dva mínusové body, raz vystrelil na bránku a na ľade strávil 15:18 minúty.

Canadiens po góle Joela Armiu viedli na začiatku druhej často 2:1, ale v ďalšom priebehu sa presadili už len Blue Jackets a otočili priebeh. Dvoma presnými zásahmi sa blysol Pierre-Luc Dubois, ktorý pridal aj asistenciu. Columbus prvýkrát v sezóne vyhral o viac ako gól.

Obhajca Stanleyho pohára zo St. Louis zvíťazil po troch prehrách, keď doma triumfoval nad Tampou Bay 3:1. V drese hostí odohral Erik Černák 17:35 minúty a v závere druhej tretiny inkasoval štvorminútový trest za hrubosť.

Černák mstil Kučerova

Černák reagoval na tvrdý hit domáceho Lukea Schenna, ktorý v strednom pásme „zvalcoval" hviezdu Tampy Bay Nikitu Kučerova. Otrasený ruský útočník napokon zápas nedohral. „Chcel sa vrátiť, ale nešlo to. Inkasoval tvrdý hit, zatiaľ nemám podrobnejšie správy ako na tom je," povedal po zápase tréner John Cooper.

Kučerov nahodil puk do útočného pásma a v tom do neho z druhej strany tvrdo, ale čisto vrazil Schenn. Černák bol blízko celej akcie a okamžite sa pustil do útočníka Blues. Nerozhodný stav v tretej tretine zlomil Oskar Sundqvist, úspech Blues poistil do prázdnej bránky Jaden Schwartz.

Blues pred zápasom pripravili malú ceremóniu útočníkovi Lightning Patovi Maroonovi, ktorý bol v minulej sezóne dôležitým článkom Blues pri ceste za Stanleyho pohárom. Pri svojom návrate do rodného St. Louis sa dočkal veľkých ovácií fanúšikov a z rúk generálneho manažéra Douga Armstronga si prebral prsteň pre víťaza NHL. "Bol to krásny večer, na ktorý nikdy nezabudnem. Užili som si ho ja, aj celá rodina. Ďakujem vedeniu St. Louis," povedal Maroon.