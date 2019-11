TASR

Liga majstrov: Frölunda v odvete osemfinále rozdrvila Färjestads, postúpil aj Hradec Králove

Prvý duel síce Frölunda prehrala 3:6, no po odvete sa teší z postupu do ďalších bojov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 19. novembra (TASR) – Hráči švédskeho hokejového klubu Frölunda Indians zvíťazili v utorkovej odvete osemfinále play off Ligy majstrov nad Färjestads BK 8:2. Prvý duel síce domáci tím prehral 3:6, no po odvete sa teší z postupu do ďalších bojov.

Hradec Králové remizoval v Mannheime 1:1. Prvé meranie síl vyhral český tím 1:0 a tak postúpil do štvrťfinále.