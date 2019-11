TASR

Dnes o 22:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kvalifikácia Euro 2020: Slovensko porazilo Azerbajdžán, no na šampionát postúpil Wales

Slováci budú mať ďalšiu šancu v play off Ligy národov.

Slovenský futbaloví reprezentanti pred zápasom 10. kola skupiny E kvalifikácie EURO 2020 Slovensko - Azerbajdžan — Foto: TASR/Michal Svítok

Trnava 19. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zdolala v utorňajšom záverečnom stretnutí E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 Azerbajdžan 2:0. V Trnave otvoril skóre Róbert Boženík v 19. minúte, v závere pridal druhý gól kapitán Marek Hamšík.

Na priamy postup to však nestačilo, keďže Wales zvíťazil nad Maďarskom 2:0 a zabezpečil si druhé miesto. Slováci budú mať ďalšiu šancu v play off Ligy národov. Slováci nazbierali za štyri výhry a jednu remízu 13 bodov, skupinu vyhrali so 17 bodmi vicemajstri sveta z Chorvátska a spolu s nimi postúpil na ME aj 14-bodový Wales.

E-skupina, 10. kolo kvalifikácie EURO 2020: Slovensko - Azerbajdžan 2:0 (1:0) Góly: 19. Boženík, 86. Hamšík, ŽK: Haraslín, Škriniar - Israfilov, J. Husejnov, Chalilzade, rozhodovali: Bojko - Volodin, Šlončak (všetci Ukr.), 7825 divákov. Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hancko - Lobotka, Kucka (85. Duda) - Bero, Hamšík, Haraslín (71. Ďuriš) - Boženík (77. Mráz) Azerbajdžan: Balejev - A. Husejnov, Mustafadze, B. Husejnov, Krivocjuk (72. Chalilzade) - Garajev, Israfilov (46. Džamalov) - Isgandarli, J. Husejnov (75. Dadašov), Rahimov - Šejdajev



Slováci sa do súpera zahryzli od úvodných sekúnd. Kombinovali na polovici Azerbajdžanu a súpera na svoju takmer nepustili. Hostia sa ani raz v prvom polčase nedostali do domáceho pokutového územia. Prvé väčšie vzrušenie priniesla 13. minúta, tvrdý projektil Kucku spoza šestnástky brankár Balajev vyrazil. V 19. minúte pokoj na domáce kopačky priniesol úvodný gól. Hamšík vysunul Boženíka, ten si loptu prichystal do pozície a umiestnenou strelou cez obrancu trafil presne k pravej tyčke.

Obraz hry bol stále rovnaký, domáci sa tlačili dopredu, často im chýbal do lepšieho zakončenia kúsok ako napríklad aktívnemu Haraslínovi. V 34. minúte to opäť skúsil strelou Kucka, no brankárovi hostí nenarobil väčšie problémy.

Hneď na začiatku druhého polčasu sa dobre uvoľnil Haraslín, jeho strelu brankár vyrazil ku Pekaríkovi, ktorý síce dorazil loptu do siete, ale rozhodcovia mu odpískali ofsajd. V 64. minúte takmer zahrmelo na druhej strane, Krivocjuk z ľavej strany napálil padajúcu loptu na slovenskú bránu a Dúbravka ju musel s námahou vytiahnuť spod brvna na roh.

Hostia boli v druhom polčase nebezpečnejší, Hapalovci akoby vypadli z tempa, prebudiť ich mohli zakončenia Bera či Lobotku, prvý z otočky vystrelil slabšie, druhý spoza šestnástky nepresne. A trest mohol prísť v 81. minúte, keď sa so slovenskou obranou pohral striedajúci Dadašov a len skvelý Dúbravka domácich zachránil od vyrovnania. Slováci sa ale v závere presadili ešte raz vďaka tvrdej strele Hamšíka.