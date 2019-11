Mirka Miklášová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Manželia hľadali pokojné miesto ďaleko od Bratislavy. Našli tento opustený dom, ktorý premenili na rozprávkovú chalúpku

Hľadali miesto ďaleko od ruchu Bratislavy, kde by si mohli užívať pokoj s rodinou. Čarovnú chalúpku našli pri Banskej Štiavnici.

BANSKÁ ŠTIAVNICA 19. novembra - Toto nie obyčajná chalupa, toto je rozprávková chalúpka s príbehom. Ten sa začal v Banskej Štiavnici pred 7 rokmi.

Nebo nad Štiavnicou

Pani Beátka a jej manžel spolu hľadali pre svoju rodinku tiché miesto hlboko v prírode, preč od každodenného ruchu Bratislavy. Orientovali sa na smer medzi Bratislavou a Žilinou, keďže sú s manželom obaja Kysučania. Po dvoch rokoch hľadania ich to odvialo na úplne iný smer a bola to vraj láska na prvý pohľad. V jeden chladný upršaný novembrový deň v roku 2013 našli presne to, čo hľadali. Hneď po prekročení prahu ich táto chalúpka očarila svojou unikátnou atmosférou. Sú presvedčení o tom, že každý starý dom má svoju dušu. „Je to niečo, čo nikde nekúpite a veľmi dlho trvá, kým to z nuly vytvoríte. A presne týmto si nás naša chalúpka získala“.

Starý dom bol čiastočne zrekonštruovaný, zďaleka však nebolo všetko tip top. Bolo tam málo obytného priestoru pre ich rodinu a priateľov, ale nenechali sa tým odradiť. Miesto toho hľadali spôsoby, ako by sa to dalo vyriešiť.

Pani Beátka miluje chvíle s rodinou a priateľmi, ktoré trávia spoločne na chalupe.

Povalu si prerobili na oddychový priestor, ktorý je vhodný nielen na spanie, ale aj pre deti na hranie. Vymenili a dorobili si mnoho vecí, aby chalúpka bola nielen útulná, ale aj praktická – na užívanie aj na údržbu.

Pôvodnú maštaľ sa rozhodli prerobiť na saunu a nezabudli ani na drevenú kaďu s vodou. Tým sa možnosti na oddych rozšírili.

Spolu s touto prerábkou výrazne prepracovali aj záhradu. V tom čase si uvedomili, aký obrovský benefit má toto miesto na rozdiel od iných domčekov v Banskej Štiavnici, ktoré bojujú s priestorom v zovretí všade prítomných kopcov a kopčekov.

Čo sa týka interiéru, pani Beátka hľadala možnosti ako ušetriť nejaké peniažky a zároveň zachovať čo najviac pôvodného zariadenia. To ju priviedlo k myšlienke naučiť sa renovovať nábytok. Takmer všetko zariadenie je ručne robené a motivácia je o to väčšia, že s danými kúskami sa spájajú rôzne príbehy, alebo ľudia. „To je ten spôsob, ako sa vytvára silná emócia a napojenie na dané miesto. Keď je to navyše preložené krásnymi zážitkami s rodinou a priateľmi, je to láska na celý život“. Hovorí pani Beátka.

Časom sa rozhodli prenajímať chalúpku aj priateľom a známym. Dva roky na to mali celé leto rezervované hosťami. V tom čase sa naskytla možnosť kúpiť ďalšiu chalúpku hneď za plotom. Tá bola v stave úplnej ruiny. Po predchádzajúcich skúsenostiach s rekonštrukciou sa však rozhodli, že do toho pôjdu. Vďaka možnosti spolupracovať so skvelými majstrami sa ich najväčšie hobby premenilo na niečo, čo ich posunulo na ďalšiu úroveň v renovácii starých domov. Ako hovorí pani Beátka: „Najhoršie, čo môžete urobiť so starým 300 ročným domom je to, že ho uzavriete len pre seba“. Preto majú veľkú radosť z toho, že môžu ich chalupársku vášeň šíriť ďalej. Aktuálne sú teda chalúpky dve a medzičasom sa z tohto ich koníčka stal projekt, ktorý má krásny potenciál rozvíjať sa.

Momentálne vraj majú opäť jednu novinku a to rekonštrukciu ďalšej "starinky" na tomto výnimočnom mieste. Pre nich je to viac ako len "chalupa" alebo "hobby". Keď sa im podarí vrátiť život na miesto, ktoré má aj napriek zdevastovanému stavu svoju výnimočnú atmosféru, je to silný pocit užitočnosti. Pretože pod nánosmi špiny a prachu je tam stále vidieť umenie, zručnosť a um z dávnych čias. Je jednoduché starinu zbúrať a postaviť nový dom, avšak keď takéto miesto zachránite, naplní vás pocit, ktorý zahreje pri srdci.

Poznámka na záver: NEBO je miestny názov kopca, nielen lyrické pomenovanie tohto príbehu :)

Ak by ste mali záujem zažiť na vlastnej koži atmosféru takejto útulnej chalúpky, pobyt si môžete rezervovať tu: Zelená chalupa, Modrá chalupa. A pani Beátku a jej chalúpky nájdete aj na Facebooku.