TASR

Dnes o 14:24

Ústav pamäti národa otvoril archív pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie

V archíve Ústavu pamäti národa (ÚPN) sa začal v utorok 19. novembra Deň otvorených dverí, ktorý potrvá do 21. novembra — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. novembra (TASR) – Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zorganizoval Ústav pamäti národa (ÚPN) deň otvorených dverí. Záujemcovia majú možnosť pozrieť si archív, v ktorom sa nachádzajú materiály z roku 1989. Archív bude pre verejnosť otvorený od utorka do štvrtka (21. 11.), sídli na Miletičovej ulici v Bratislave.

„Tým, že my sme špecializovaný archív, robievame pravidelne dni otvorených dverí. Minulý rok to bolo napríklad k výročiu augustovej okupácie, roku 1968. Snažíme sa to vždy ladiť k nejakej aktuálnej téme a pripraviť pútavé dokumenty, ktoré sú uložené v archíve ÚPN. Tento rok tým, že je 30. výročie Nežnej revolúcie a pádu železnej opony, sme pripravili aj súbežnú výstavu," povedal Peter Mikle z ÚPN.

Vysvetlil, že dokumenty, ktoré sú pre návštevníkov vystavené, sa týkajú obdobia tesne pred novembrovými udalosťami v roku 1989 alebo priamo tých udalostí. ÚPN sa tento rok podarilo získať aj mnoho nových dokumentov, novín či výstrižkov práve darmi. Mikle poukázal na fotografie z demontáže železnej opony.

„Oslovili sme my, prípadne nás oslovil civilný sektor, v tomto prípade občania. Všetky fotografie z tej demontáže železnej opony sú vlastne darom, boli tu ľudia, ktorí v ten daný okamih jednoducho vycítili ten historický moment, že toto sa už opakovať nebude, a nafotili priebeh či už demontáže železnej opony, alebo priebeh študentských protestov," dodal Mikle.