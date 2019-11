Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ľudia si vybrali: Toto je najotravnejšia vianočná pesnička všetkých čias

Jedna pesnička jednoznačne zvíťazila u všetkých hlasujúcich.

— Foto: Instagram@georgemichael_andrewridgeley, mariahcarey

LONDÝN 19. november - Sviatky radosti a pokoja už pomaly ale isto klopú na dvere. Vianočnú atmosféru nepochybne dopĺňajú aj sviatočné pesničky. Ľudia si ich púšťajú v aute cestou domov alebo pri zdobení vianočného stromčeka. Niektoré z nich sú už staré desiatky rokov, no stále sa tešia veľkej obľube. Je tu potom aj kategória skladieb, ktoré už ľudia nemôžu ani počuť, pretože ich neustále rok čo rok hrajú vo všetkých rádiách. Vo Veľkej Británii sa uskutočnil veľký prieskum, kde ľudia vyberali najotravnejšiu vianočnú pesničku.

Ľudia jednoznačne rozhodli, že prvé miesto si odnesie Mariah Carey

Kto by nepoznal legendárnu vianočnú pesničku od speváčky Mariah Carey All I Want for Christmas Is You? Táto skladba zaznieva každý rok na vianočných večierkoch, ale aj pri sviatočnom stole. Asi práve preto chce množstvo ľudí počuť na Vianoce všetko iné, len nie túto pesničku. Verejnosť sa podľa nového prieskumu už presýtila Mariah Carey, a preto si jej vianočná skladba odniesla titul Najotravnejšia skladba Vianoc.

All I Want for Christmas Is You zarobila 50 miliónov dolárov

Táto skladba sa zaradila medzi 12 najúspešnejších pesničiek všetkých čias. Informuje o tom portál Go London. Popri tejto skladbe dostalo od verejnosti veľa hlasov aj Do They Know It’s Christmas od Band Aid’s alebo Last Christmas od skupiny Wham!.

Tieto pesničky sa dostali ešte do zoznamu najotravnejších vianočných skladieb: