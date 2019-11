TASR

Do kín prichádza slovensko-islandský film Malá ríša

Do kín mieri Malá ríša, romantická dobová dráma s medzinárodným hereckým obsadením, inšpirovaná slovenským divadelným predstavením Debris Company Epic.

Fotografia z natáčania — Foto: Facebook/Malá ríša: Little Kingdom

Bratislava 19. novembra (TASR) - Do kín mieri Malá ríša, romantická dobová dráma s medzinárodným hereckým obsadením, inšpirovaná slovenským divadelným predstavením Debris Company Epic. Celovečerný hraný debut režiséra Petra Magáta rozpráva nadčasový príbeh z obdobia vojny, v ktorom sa jeho postavy dostanú do hraničných životných situácií.

Hlavná dejová línia sleduje dva "protikladné" páry - Evu s Jackom a Bara s Cat, ktorí hľadajú šťastie - každý po svojom. Nový slovenský film bol nakrútený v podobných lokáciách, akým sa venuje združenie Čierne diery.

Mladá Eva pracuje v továrni arogantného zbohatlíka Bara, aby sa uživila, kým sa jej manžel vráti z vojny. Ten jedného dňa dezertuje a vracia sa domov s nádejou, že všetko bude tak, ako predtým. Do dediny však nečakane prichádza aj záhadná Cat, ktorá pozná jeho minulosť a pre vlastné prežitie je schopná urobiť skutočne všetko. Do osudov štvorice protagonistov zasahuje štát prostredníctvom manipulatívneho politika Hanáčka a tajného policajta Németha.

Na snímke spolupracovali filmoví tvorcovia z deviatich krajín. „Som šťastný, že som dostal šancu urobiť celovečerný film, asi každý režisér by klamal, keby nepovedal, že je snom každého režiséra urobiť celovečerný film. Chcem sa poďakovať producentom aj všetkým ľuďom, ktorí na filme robili. Bol to úžasný štáb, gang, ktorí sme sa tam stretli," povedal pre TASR Peter Magát.

Režisér ďalej ocenil, že si do už rozbehnutého projektu mohol prizvať ľudí, s ktorými sa mu dobre spolupracuje. Patrí medzi nich aj anglický scenárista Ewen Glass. „Bez jeho výborného písania by ani tento film nemohol rozprávať takúto dobrú story. Naozaj som rád, že na titulkovej listine skončili ľudia, ktorí dali zo seba omnoho viac ako sto percent. Robili to srdcom a dúfam, že je to aj poznať," konštatoval Magát.

Na filme spolupracoval aj islandský hudobný producent a progresívny skladateľ Valgeir Sigurdsson, ktorý zložil hudbu pre filmy ako V koži Johna Malkovicha či Tanečnica v tme.

Hlavnú hrdinku Evu stvárnila Švédka Alicia Agneson, ktorá je milovníkom televíznych seriálov známa z Vikingov a v jednom z jej posledných filmov (The Courier) si zahrala po boku Garyho Oldmana. Úlohu arogantného zbohatlíka Bara stvárnil Američan žijúci v Prahe Brian Caspe, ktorý má vo svojom portfóliu také filmy ako napr. Hellboy, Iluzionista, Hanibal: Zrodenie, Mission Impossible 4, Sklenená izba a Kto je ďalší?.

Jednu z kľúčových postáv príbehu, politika Hanáčka, hrá slovenský herec Ján Jackuliak. „Nakrúcanie bol pre mňa veľký zážitok, pretože som na Slovensku objavil miesta, na ktoré by som sa nikdy v živote nedostal. V tomto filme bola fantastická príprava lokácií. Slováci by sa na tento film mali prísť pozrieť už len kvôli tomu, že uvidia miesta, ktoré asi v živote neuvidia," povedal pre TASR Jackuliak, ktorý mal pri príprave k dispozícii osobného kouča na angličtinu aj na herectvo.

„Stretol som sa na pľace fakt s veľkými zahraničnými menami, mal som pred nimi rešpekt, ale oni sú oveľa skromnejší ako niektorí ľudia u nás (úsmev). Neskutočne sme si na natáčaní rozumeli, pomáhali sme si navzájom. Chémia, ktorá vznikla pri natáčaní Little Kingdom, je veľmi vzácna, a je vo filme aj vidieť, zato som šťastný," uzavrel.

Film Malá ríša vstúpi do slovenských kín od štvrtka 21. novembra.