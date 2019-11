Tímea Gurová

Pomáhajú šetriť planétu aj deťom dostať sa do školy. Bambusové bicykle chce stále viac ľudí

Vytvoriť si vlastný bicykel z bambusu sa dokáže naučiť aj dieťa. Bambus je navyše pevnejší než oceľ a výroba je mnohonásobne energeticky šetrnejšia.

Bicykle z bambusu sa ukázali ako odolné a ekologické. Záujem o ne vo svete rastie. — Foto: FB: Ghana Bamboo Bikes

GHANA/ČÍNA 24. novembra – Ich výroba nie je náročná, ale efekt poznateľný. Tvorba bambusových bicyklov je pri porovnaní s bicyklami zo železa energeticky menej náročná a nepotrebuje ani nebezpečné chemikálie.

Bambus je navyše pevnejší ako oceľ. Niektorí vedci už dnes hovoria o tom, že by ho práve bambus mohol v budúcnosti nahradiť.

„Dôvod, prečo v Ghane používame bambusy na výrobu bicyklov je, že ich tu máme skutočne dosť. Nie je to materiál, ktorý budeme musieť dovážať. Je to inovácia, pretože žiadne podobné bicykle u náš nikdy neboli,“ hovorí Bernice Dapaah, zakladateľka organizácie Ghana Bamboo Bikes pre WEF.

Do výroby bicyklov zapájajú predovšetkým ženy v chudobných oblastiach, kde majú minimálnu šancu nájsť si prácu. Takýmto spôsobom sa zvyšuje ekonomická sila a aj sebestačnosť rodín. Ich deti sa navyše vedia na bicykli dostať do školy, aj keď bývajú ďaleko a rodinu to nestojí ďalšie peniaze.

Ľudia chcú šetriť prírodu

Organizácia za každý jeden bambus, ktorý padol pre výrobu bicykla, zabezpečí vysadenie ďalších desiatich stromov. Ghana bambusové bicykle začala aj vyvážať.

Najväčší záujem pociťuje z Japonska či Spojených štátov, ale v súvislosti s klimatickou krízou očakávajú stále väčší dopyt.

„Ľudia chcú byť zelení, chcú zanechávať nízku uhlíkovu stopu a nízku spotrebu energie,“ dodáva Bernice Dapaah.

Vyrobiť si vlastný bicykel z bambusu sa učia aj mladí ľudia v niektorých oblastiach Číny. Snaha súvisí so stále zvyšujúcim sa počtom automobilov v mestách. Dúfajú, že ak si mladí budú vedieť lacno vytvoriť vlastný bicykel, nebudú túžiť sa prepravovať autami.