TASR

Dnes o 09:31 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MS v parahokeji: Slováci prekvapujúco zdolali Čínu

Slovenská reprezentácia v parahokeji zvíťazila aj v druhom stretnutí turnaja B-kategórie majstrovstiev sveta v Berlíne, keď zdolala favorizovanú Čínu 2:1.

Slovenskí reprezentanti — Foto: Facebook/Slovenský paralympijský výbor

Berlín 17. novembra (TASR) - Slovenská reprezentácia v parahokeji zvíťazila aj v druhom stretnutí turnaja B-kategórie majstrovstiev sveta v Berlíne, keď zdolala favorizovanú Čínu 2:1. Slováci v prvom stretnutí rozstrieľali Veľkú Britániu 14:1.

„Dosiahli sme malý hokejový zázrak. Zdolali sme Čínu po super výkone. Chalanom musím vysloviť obdiv, ako do bodky splnili to, čo sme si pred zápasom povedali. Všetko nám vyšlo ako sme chceli. Pritom Čína je niekde inde, takže takéto zápasy sú o jednej či dvoch chybičkách. Som rád, že oni ich nevyužili a my áno. Sme veľmi šťastní," uviedol pre spv.sk hlavný tréner Radoslav Bielečka.

Slovensko tak má po dvoch zápasoch plný počet bodov a v utorok sa stretne s ďalším favoritom Ruskom.