Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Benzín Natural 95 naďalej zostane na trhu. Slováci sa tak nemusia obávať o svoje staršie vozidlá

Aj keď na trh príde od budúceho roka ekologickejšia verzia benzínu, odborníci tvrdia, že pre spotrebiteľov, ktorí budú chcieť naďalej používať palivo Natural 95, ostane k dispozícii aj tento benzín s označením E5.

BRATISLAVA 18. novembra - Na Slovensku sa bude od januára 2020 predávať benzín s oktánovým číslom 95 s vyšším podielom biozložky. Informovala o tom Tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorá uviedla, že najpoužívanejší benzín Natural 95 končí, nahradí ho ekologickejšia verzia. Táto informácia vyvolala veľkú diskusiu medzi obyvateľmi Slovenska. Niektorí si túto informáciu vykladali po svojom a to tak, že majitelia áut už nebudú môcť o pár mesiacov natankovať benzín Natural 95. Opýtali sme sa preto odborníkov, čo to v praxi bude pre šoférov znamenať.

Benzín Natural 95 nekončí, bude len obsahovať viac biozložiek

„Zatiaľ čo v súčasnosti môže obsahovosť najpoužívanejšieho benzínu s označením E5 od 5 % do 7,4 % objemových bioetanolovej zložky, od budúceho roka sa bude predávať benzín s označením E10, v ktorom je podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7.4%," povedala Zuzana Oprchalová, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu pre Dobré noviny. To znamená, že sa zmení len medzinárodné označenie paliva Natural 95 na výdajných stojanoch na čerpacích staniciach z E5 na E10. Oktánové číslo benzínu E10 sa nelíši od benzínu E5 a ani medzi ostatnými charakteristikami nie je výrazný rozdiel. Inak povedané je to stále 95-oktánové palivo.

Vodiči sa nemusia obávať, že ich auto nebude kompatibilné s novým palivom

„Benzín, ktorého sa zmení oktánové číslo z E5 na E10, je možné používať v automobiloch, ktoré sú konštrukčne kompatibilné a prispôsobené na používanie motorového benzínu s maximálnym objemom bioetanolu do 10 %. Informácie o druhu paliva, ktoré možno používať, by mali byť uvedené v návode na obsluhu každého vozidla. Ak návod na obsluhu neobsahuje túto informáciu, mal by ju poskytnúť predajca," uviedla CEO Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu. Podľa jej slov prevažná väčšina vozidiel s benzínovým motorom na Slovensku je podľa dostupných štatistík kompatibilná s novým palivom. Viac informácií týkajúcich sa kompatibility vozidiel s motorovým benzínom E10 je k dispozícii aj na webovej stránke Asociácie európskych konštruktérov vozidiel.

Je pravdepodobné, že na slovenskom trhu budú môcť vodiči naďalej používať aj benzín Natural 95

„Podľa predbežných informácií od väčšiny členských spoločností SAPPO, je možno veľmi reálne predpokladať, že pre spotrebiteľov, ktorí chcú i naďalej používať palivo s nižším podielom biozložky, ostane k dispozícii i benzín s označením E5," dodala Zuzana Oprchalová pre Dobré noviny. Benzín s označením Natual 95 tak môže aj naďalej zostať na trhu.