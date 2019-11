TASR

Dnes o 11:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kvalifikácia Euro 2020: Slováci na záver skupiny musia zdolať Azerbajdžan a čakať

Z E-skupiny si už postup zaistili chorvátski vicemajstri sveta, ktorí v sobotu v Rijeke otočili v druhom polčase duel so SR, vyhrali 3:1 a stali sa víťazmi skupiny.

Slovenskí reprezentanti — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. novembra (TASR) - Zvíťaziť v Trnave nad Azerbajdžanom a dúfať v remízu v Cardiffe medzi Walesom a Maďarskom. Iba pri naplnení takýchto dvoch výsledkov si vybojujú slovenskí futbalisti priamu účasť z kvalifikácie na EURO 2020. Z E-skupiny si už postup zaistili chorvátski vicemajstri sveta, ktorí v sobotu v Rijeke otočili v druhom polčase duel so SR, vyhrali 3:1 a stali sa víťazmi skupiny.

Ak sa tento scenár nenaplní, Slováci dostanú druhú šancu v play off cez Ligu národov. Baráž vyžrebujú 22. novembra, hrať sa bude na dva zápasy v marci budúceho roka. Zverenci českého trénera Pavla Hapala sú v tabuľke s 11 bodmi štvrtí, na tretí Wales strácajú bod, na druhé Maďarsko dva. Azerbajdžan v sobotu doma prehral s Walesom 0:2 a je beznádejne posledný s jediným bodom za domácu remízu s Chorvátmi.

Kozmetická zmena v nominácii

Po stretnutí v Rijeke Hapal urobil v nominácii kozmetickú zmenu na poste brankárov, keď Dominika Greifa zo Slovana, ktorý mal problém s ramenom, nahradil Dominik Holec z MŠK Žilina. Podľa trénera SR bolo po prehre na Istriji najdôležitejšie dobre zregenerovať a psychicky sa naladiť na záverečný duel v skupine.

„Musíme dobre zregenerovať, času nie je veľa. Musíme sa nachystať. Základ je zdolať Azerbajdžan. Je to posledný zápas, chceme sa rozlúčiť so slovenskými fanúšikmi víťazstvom. Hráčov som sa v kabíne spýtal, či je niekto, kto tomu neverí, že ešte máme šancu postúpiť. Nikto sa neozval, nikto nezdvihol ruku, inak by sa, poviem to tak, „pakoval domov". Šanca tu je, my urobíme maximum," povedal Hapal.

Nič nie je stratené

„Výsledku v Rijeke je škoda, ale treba dať hlavy hore. Nič nie je stratené, ešte stále môžeme dúfať v dobrý výsledok cez kvalifikáciu. Treba vyhrať domáci zápas s Azerbajdžanom a uvidí sa, ako to bude ďalej. Vieme, o čo v zápase pôjde a určite chceme slovenským fanúšikom priniesť víťazstvo," vyjadril sa kapitán mužstva Marek Hamšík.

Slováci majú s Azerbajdžanom pozitívnu bilanciu 6 víťazstiev a jedna prehra. V júni vyhralo Slovensko v Baku vysoko 5:1. Duel v Trnave má výkop o 20.45 SEČ a povedú ho rozhodcovia z Ukrajiny, ako hlavný Serhij Bojko. Zápas v priamom prenose prinesie RTVS.