Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vo Francúzsku naučili vrany zbierať odpadky. Kedy sa to naučíme my sami?

Hra s odpadkami pre vrany slúži na vzdelávanie ľudí.

Vrany sú veľmi inteligentné zvieratá. — Foto: Puy du Fou

LES EPESSES 18. novembra - Keď navštívite historický tematický park Puy du Fou v Les Epesses v srdci francúzskeho regiónu Vendeé, môže sa stať, že uvidíte vrany, ako usilovne hádžu odpadky do koša.

Aj keď sa vraví, že náhody neexistujú riaditeľ parku Nicolas de Villiers tvrdí, že v prípade operencov-upratovačov to bola číra náhoda.

Princeznej namiesto ruže, doniesla odpad

Puy du Fou je po Disneylande druhým najznámejším tematickým parkom vo Francúzsku. Tamojší herci si pre návštevníkov pripravujú tie najvychytenejšie kúsky. Súčasťou šou sú aj jastraby, sovy, supy a vrany.

Princezná sa ruže, nedočkala. Namiesto toho v jej rukách skončilo smetie. Foto: Facebook/Puy du Fou

V jednom z vystúpení mala vrana za úlohu dvihnúť ružu a priniesť ju princeznej. Počas vystúpenia však namiesto ruže zodvihla odpad a doniesla jej ho.

Vtáky vzdelávajú ľudí

Vileterosovi v tom momente skrslo hlavou, že spraví novú hru pre vtákov, ktorá zároveň bude vzdelávacím programom pre návštevníkov parku. „Chceli by sme ľuďom ukázať, že my sami by sme mali zbierať odpad. Ľudia boli zo začiatku trocha šokovaní, keď videli vrany, ako hrajú túto hru. Neučíme vrany, ale ľudí,“ povedal pre magazín Popular Science riaditeľ parku. Po novom tak do programu v parku pribudne aj šou, v ktorej budú vyškolené vrany zbierať z parku odpad.

Park ročne navštívia 2 milióny turistov. Foto: Facebook/ Puy du Fou

Odborníčka na krkavcovité vtáky z Univerzity vo Washingtone Kaeli Swift tvrdí, že tento trik je pre vtáky neškodný a je pre nás ľudí užitočný. „Myslím si, že je v tom posolstvo hanby, ktoré podnecuje ľudí k tomu, aby si uvedomili, že keď vrana dokáže zdvihnúť odpadky a odniesť ich do koša, určite to dokážeme aj my.“ Swift hovorí, že na druhej strane je to super spôsob, aby si ľudia uvedomili, aké sú krkavce inteligentné.

„Sú veľmi inteligentné. Niekedy si myslím, že sú múdrejší ako my,“ myslí si riaditeľ parku.