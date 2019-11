Bývalí „vépeenkári\" z Banskej Bystrice odovzdali kľúče k slobode mladým

TASR

Kostolné zvony, ktoré sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie rozozvučali v nedeľu podvečer na banskobystrickom Námestí SNP a pripomenuli pád komunizmu, otvorili stretnutie Kľúčová je sloboda! Osobnosti Novembra "89 v Banskej Bystrici.

Vtedajší členovia Krajského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu (VPN) v Banskej Bystrici odovzdali svojim nástupcom z radov študentov a mladým aktivistom, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné, pomyselné kľúče k slobode.

„My sme v 1989 neuvažovali o tom, že prídeme o prácu, aké to bude mať dôsledky. To bola spontánna reakcia študentov a všetkých, čo sa k nám pridali. Keby niekto takto uvažoval, možno by niektorí váhali," reagoval pre TASR Ján Katreniak, vtedajší učiteľ na pedagogickej fakulte, ktorý spoločne so študentmi nezaváhali a v dňoch neistoty stáli na námestí v prvej línii.

Na otázku, či sú súčasní mladí ľudia rovnako odvážni ako generácia spred 30 rokov, odpovedal: „Trochu musím váhať pri odpovedi. Myslím si, že teraz sú ich názory trochu rozplynuté na viacej záujmov a nie je to už také jednotné. Vtedy sme mali jednotný problém, tak sme jednotne voči nemu vystúpili. Dnes už nie je jednotný problém v spoločnosti, preto tých názorov je viacej a trochu sa trieštia."

Podľa ďalšieho bývalého „vépeenkára" Pavla Katreniaka, Námestie SNP je kľúčové, schádzali sa tu ľudia a zomkli sa, rovnako je kľúčový aj dom v Národnej ulici číslo 6, kde sídlilo krajské koordinačné centrum VPN a kde sa rodili kľúčové rozhodnutia pre budúcnosť. Na ňom v nedeľu odhalili pamätnú tabuľu.

Ako prví sa počas Nežnej revolúcie pod Urpínom objavili študenti pedagogickej fakulty, kde vznikol štrajkový výbor, na čele ktorého bol 24-ročný študent Miroslav Števík.

Ako uviedol pred takmer 2000 účastníkmi, mnohí ľudia, ktorí stáli na námestiach pred 30 rokmi, sú dnes sklamaní. Dôvodom je napríklad slabá vymožiteľnosť práva, občan sa nevie dovolať spravodlivosti. Podľa neho je súdnictvo a prokuratúra v „havarijnom" stave.

„Najväčšou prehrou ponovembrového vývoja je však miera vplyvu mafie na politický vývoj krajiny. Toto treba povedať nahlas, pretože ak sa nepomenuje zásadný problém našej spoločnosti, nezmeníme to," dodal Števík.