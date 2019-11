TASR

Slovenské basketbalistky v kvalifikácii na ME 2021 podľahli Maďarsku

Najbližší duel H-skupiny odohrajú zverenky Juraja Suju 12. novembra 2020, doma privítajú Holandsko.

Maďarská basketbalistka Dorina Zeleová (vpravo) a Slovenka Sabina Oroszová — Foto: TASR/DUNA/MTI

Šoproň 17. novembra (TASR) - Basketbalistky Slovenska neúspešne vstúpili do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Na palubovke Maďarska v Šoproni prehrali v nedeľu 59:73. Najbližší duel H-skupiny odohrajú zverenky Juraja Suju 12. novembra 2020, doma privítajú Holandsko.

Kvalifikácia ME 2021 - H-skupina: Maďarsko - Slovensko 73:59 (36:32) Najviac bodov Madarska: Határová 20, Zeleová 17, Turnerová 12 - zostava a body Slovenska: Bálintová 13, Slamová 10, Mištinová 6, Hruščáková a Jakubcová po 4 (Oroszová 14, Sujová 5, Dudášová 3, Palušná 0) TH: 10/8 - 5/4, fauly: 18 - 16, trojky: 7 - 11, štvrtiny: 13:19, 23:13, 24:11, 13:16, rozhodovali: Jurasová (Srb.), Tomičová, Vulič (obaja Chor.), 1100 divákov

Dobrý úvod, zlý koniec

Stretnutie sa začalo na oboch stranách s veľkým nasadením. Domáce basketbalistky nastúpili nervóznejšie, bol na nich badateľný tlak. To Slovenky využili, robili menej chýb a zaslúžene v úvode viedli. Maďarky sa však rýchlo otriasli, aj vďaka Határovej sa im podarilo manko zmazať. Lenže slovenské hráčky kolektívnou hrou a dobrou koncovkou, v ktorej zaznamenali osem bodov v sérii, vyhrali prvú štvrtinu 19:13.

Druhá desaťminútovka sa niesla v podobnom duchu, Slovenky si v úvode udržiavali tesný náskok. Prišiel však herný výpadok, Maďarsko zaznamenalo deväť bodov za sebou a otočilo duel na svoju stranu. Bálintová s Oroszovou vrátili svoj tím späť do hry, no prvý polčas prehralo Slovensko 32:36.

Maďarky vstúpili do druhého polčasu lepšie, Slovenky sa naopak herne trápili. Keď sa k tomu pridala nedôsledná obrana, domáce hráčky získali kontrolu nad dianím na palubovke. Tá rezultovala do vysokej efektivity v streľbe a do zveľaďovania náskoku. Pred záverečnou časťou prehrávali zverenky Suju 43:60. Slovensko vykresalo ešte iskierku nádeje, ale domáci tím žiadnu výraznejšiu dramatizáciu nepripustil. Nič na tom nezmenili ani zlepšený herný prejav a streľba.

Tabuľka H-skupiny: 1. Maďarsko 2 1 1 129:125 3 2. Holandsko 1 1 0 66:56 2 3. SLOVENSKO 1 0 1 59:73 1

Hlasy po zápase:

Juraj Suja, tréner Slovenska: „Mrzí ma, pretože si myslím, že sme mohli uhrať lepší výsledok. Bolo veľa okolností, ktoré boli proti. V prvom rade, náš slabý doskok v prvej štvrtine, ktorý súperovi umožnil v podstate zobrať zápas do rúk. My sme zápas dobre otvorili, viedli sme o osem bodov. Hrali sme dobre, ale útočný doskok súpera ho vrátil do zápasu. Už si to nenechali vziať. Na druhej strane, väzy nám zlomila nízka percentuálna úspešnosť streľby. Zobrali sme kopec striel zvonku, percento bolo iba priemerné. Pri takej početnosti musí byť vyššie. Nemáme hĺbkovú hru, chýbajú nám také typy hráčok. Z vymedzeného územia dal súper 36 bodov, my 14. To je veľký rozdiel, na ktorom musíme dlhodobo pracovať. Bez útočného balansu sa na takejto úrovni hrá ťažko."

Barbora Bálintová, rozohrávačka Slovenska: „Úvod do zápasu sme mali dobrí, aj sme vyhrávali po prvej štvrtine. Druhá a hlavne tretia štvrtina nám nevyšla, tam už to bolo o 20 bodov po tretej časti. To bol pre nás veľmi zlý úsek. Našťastie, trochu sa nám podarilo vrátiť, je to nakoniec o 14 bodov. Ťažko sa nám hralo, keď sme netrafili zvonka, mali sme veľa otvorených striel a veľa pokusov. Je ťažké vyhrať s 31-percentnou úspešnosťou streľby."

Sabína Oroszová, krídelníčka Slovenska: „Bol to zápas dvoch polovíc. Prvú štvrtinu sme odohrali ukážkovo, v obrane sme robili to, čo sme mali. Zastavovali sme ich, doskok sme vyhrali, prvých 15 minút bolo ukážkových. Potom sme poľavili, získali výhodu a nabrali päťbodový náskok. Potom sme už iba doťahovali."