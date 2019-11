TASR

Včera o 22:41 čítanie na 10 minút 0 zdieľaní Tipsport Liga: Slovan pokračuje vo víťaznej sérii, Bystrica prehrala derby so Zvolenom

Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v Tipsport Lige deviaty duel v sérii.

Na snímke sprava Timotej Šille (Banská Bystrica), Patrik Maier, Ivan Švarný (obaja Zvolen) — Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 17. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v Tipsport Lige deviaty duel v sérii. V nedeľu si v 22. kole poradili na vlastnom ľade s HK Nitra 4:1 a v tabuľke vedú pred druhou Banskou Bystricou už o jedenásť bodov. "Barani", ktorí prehrali druhý duel za sebou v derby so Zvolenom (1:2), však odohrali o dve stretnutia menej.

Tretie Košice tiež stratili body, na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec podľahli 1:3 a na Bystricu strácajú dva body. Dukla Trenčín doma rozstrieľala druhý maďarský tím MAC Újbuda 9:2. Michalovce triumfovali v prestrelke na ľade posledných Nových Zámkov 6:5 a Detva vyhrala v Liptovskom Mikuláši tesne 3:2.

Slovan si upevnil náskok na čele tabuľky

Vo vynikajúcej atmosfére mal od úvodu prevahu Slovan, ktorý mal aj prvé strelecké pokusy. Hanuljak sa najviac zapotil po strele Jendeka z medzikružia. Oba tímy potom veľmi dobre korčuľovali, hralo sa hore-dolu. V 11. minúte hral Slovan prvú presilovku, zatlačil súpera do defenzívy, ale ten sa ubránil. Výborný hokej pokračoval, ale v prvej tretine gól nepadol.

Po prestávke ako prvý nebezpečne vystrelil Sersen, ale jeho delovka skončila na betónoch Hanuljaka. Ešte väčšiu šancu mal v 24. minúte Abdul, ktorý v bránkovisku miešal s pukom, ale nedokázal ho zasunúť do siete. V polovici zápasu sa individuálne predral pred bránku Petráš, bol však faulovaný a jeho strela nemala razanciu.

V početnej výhode domáci pálili najmä od modrej čiary, ale nitriansky brankár podržal tím. Na druhej strane spomedzi kruhov vystrelil Koyš a za Brustom zazvonila pravá žrď. Ďalšiu šancu mal Puliš, ale ani on nerozvlnil sieť po úniku a strele z pravej strany. To sa podarilo až Abdulovi v závere druhej tretiny, keď šikovne tečoval strelu Bačika na 1:0.

Slovanu trvalo v tretej tretine iba 43 sekúnd, aby sa dostal do dvojgólového náskoku. Žitný vystrelil z pravého kruhu a poslal puk do siete ponad rameno Hanuljaka. Zápas mal aj po tomto góle grády, hostia sa snažili upraviť výsledok, to sa im podarilo v 52. minúte.

V presilovej hre napriahol od modrej čiary Morrison, jeho strelu poslal do siete tečom Scheidl. Arbitri si ešte platnosť gólu potvrdili u videorozhodcu, pretože domáci reklamovali vysokú hokejku. Slovan potom potvrdil triumf, zatlačil Nitru, šance mali Zigo a Abdul, ale ujala sa až druhá strela Ziga, ktorý upravil na 3:1. Konečné skóre zápasu stanovil strelou do prázdnej bránky Puliš pri power play Nitry.