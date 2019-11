TASR

Dnes o 20:45 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Futbal-ME-kval.: Obhajcovia Portugalci postúpili po víťazstve 2:0 v Luxembursku

Úradujúci majstri Európy na ťažkom teréne v Luxemburgu proti outsiderovi nedominovali. Prvý gól zaznamenali v 39. minúte po rýchlom protiútoku vďaka Brunovi Fernandesovi. Poistku pridal až v úplnom závere Cristiano Ronaldo.

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Diogom Jotom druhý gól do bránky Luxemburska v zápase B-skupiny Luxembursko - Portugalsko 9. kola kvalifikácie EURO 2020 v Luxemburgu 17. novembra 2019. — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. novembra (TASR) - Futbalisti Portugalska si zaistili postup na majstrovstvá Európy 2020. Definitívu im dala nedeľná výhra na pôde Luxemburska 2:0. Z B-skupiny postúpili z druhého miesta spoločne s prvými Ukrajincami.

Srbi ešte živili nádej postupu, no potrebovali zdolať Ukrajincov. V 9. minúte po ruke hostí v šestnástke zahrávali pokutový kop a Dušan Tadič v Belehrade otvoril skóre. Ukrajinci mali už pred stretnutím istú účasť na ME, napriek tomu nerezignovali a v prvom polčase mali prevahu. Andrij Jarmolenko mohol vyrovnať, no netrafil prázdnu bránku a iba opečiatkoval žrď. V 32. minúte Roman Jaremčuk hlavičkoval po centri Viktora Cygankova do siete a bolo 1:1. Ten istý hráč mohol opäť skórovať presnou strelou k žrdi, no brankár ho s námahou vychytal. Po zmene strán sa Srbi dostali do vytúženého vedenia, keď si Aleksandar Mitrovič ideálne nabehol na center Tadiča a zblízka nezaváhal. V nadstavenom čase sa k lopte dostal po priamom kope Arťom Besedin a vyrovnal na konečných 2:2.