TASR

Auto: Pre bezpečnú jazdu sú nevyhnutné dobré pneumatiky, nie príliš staré

Ak má byť jazda autom v zime bezpečná, vozidlo je nutné na to dobre pripraviť, a to predovšetkým prezuť na kvalitné zimné pneumatiky. Z hľadiska bezpečnosti sa neodporúča jazdiť na pneumatikách, ktoré sú staršie ako 4 až 5 rokov.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Edmund Örzsik

Bratislava 17. novembra (TASR) - Aktuálna motoristická sezóna je pre mnohých vodičov tým najkomplikovanejším obdobím roka, pretože počasie a podmienky na cestách sú veľmi premenlivé. Chladné noci a rána často striedajú o niečo teplejšie dni. Ak má byť jazda autom v zime bezpečná, vozidlo je nutné na to dobre pripraviť, a to predovšetkým prezuť na kvalitné zimné pneumatiky. Z hľadiska bezpečnosti sa neodporúča jazdiť na pneumatikách, ktoré sú staršie ako 4 až 5 rokov.

„Zákon stanovuje, že na aute musia byť zimné pneumatiky na oboch nápravách v období od 15. novembra do 31. marca, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Na druhej strane tu je odporúčaný čas prezutia. Je dlhodobo známe, že najvhodnejší čas na prezutie pneumatík je ten, keď sa priemerná denná teplota pohybuje na úrovni 7 až 8 stupňov Celzia. Pri týchto teplotách nie je jazda na letných pneumatikách príliš bezpečná. Strácajú svoje kľúčové vlastnosti, najmä priľnavosť, a to dokonca aj na suchej ceste,“ konštatuje Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA Auto, ktorá patrí do skupiny Aures Holdings.

V súčasnosti na Slovensku aj v susedných krajinách vládne typické jesenné počasie. Jeden deň je chladno a sychravo, ďalší deň svieti slnko. „Ak sa chystáte na dlhšiu cestu, neriskujte zbytočne jazdu na letných pneumatikách, radšej prezujte na zimné. Námraza a chladné sychravé počasie vás môžu prekvapiť kedykoľvek. Nemusíte mať pritom zbytočné obavy, pretože ani pri súčasných o niečo vyšších denných teplotách sa zimné pneumatiky nejako výraznejšie neopotrebúvajú,“ radí Vaněček.

„Ak máte staršie zimné pneumatiky, dajte si pozor, aby hĺbka dezénu nebola menšia ako odporúčané 4 milimetre a navyše nesmie byť nerovnomerne opotrebovaná. Ak máte dve sady diskov aj s pneumatikami, výmenu môžete zvládnuť aj doma. Nezabudnite si však nechať kolesá vyvážiť a urobiť geometriu u odborníkov. Nesprávne vyváženie sa často prejavuje pri jazde nepríjemnými vibráciami, predovšetkým pri vyšších rýchlostiach. Nesprávna geometria sa zase môže podpísať pod zhoršené jazdné vlastnosti. Ďalším problémom je aj to, že spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a tým pádom vám hrozí, že budete musieť zase v blízkej budúcnosti kupovať nové,“ uzatvára odborník.