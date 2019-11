TASR

Dnes o 11:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Futbal-ME-kval.: Z C-skupiny postúpili na EURO 2020 Nemci a Holanďania, z géčka Rakúsko

Z E-skupiny postupujú Chorváti po včerajšej výhre nad Slovenskom 3:1.

Nemeckí futbalisti sa tešia po strelení gólu v kvalifikačnom zápase C-skupiny EURO 2020 Nemecko - Bielorusko v Mönchengladbachu 16. novembra 2019. — Foto: TASR/AP

Bratislava 16. novembra (TASR) - Menoslov účastníkov majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2020 rozšírili v sobotu ďalšie štyri reprezentácie. Z C-skupiny si postup zabezpečili Nemci i Holanďania, z G-skupiny Rakúšania a z E-skupiny Chorváti po výhre nad Slovenskom 3:1.

Nemci si suverénne poradili s Bieloruskom 3:0 a posunuli sa na čelo skupiny. Problémy nemali ani Rakúšania so Severným Macedónskom a po víťazstve 2:0 doplnili Poliakov.

Holanďania v Belfaste nastúpili s vedomím, že im proti domácim Severným Írom stačí k definitíve postupu aj remíza. V 16. min sa mohli dostať do vedenia, keď sa pokus Quincyho Promesa odrazil do brvna, no v 32. min mali ešte väčšiu príležitosť domáci. Stredopoliar Glasgowu Rangers Steven Davis kopal po ruke Joela Veltmana pokutový kop, lenže prestrelil bránu. "Oranjes" v druhom polčase rezignovali na svoj tradične útočný futbal a nedopustili blamáž spred štyroch rokov, kedy sa medzi účastníkov ME nedostali.

Futbalisti Slovinska zdolali v G-skupine posledné Lotyšsko 1:0. Pomohol im k tomu obranca hostí Igors Tarasovs, ktorý si v 53. min strelil vlastný gól. Útočník Slovana Bratislava Andraž Šporar odohral za domácich celé stretnutie.

Futbalisti Cypru nestačili doma na Škótsko 1:2 v zápase I-skupiny. Ostrovania v tabuľke preskočili svojho súpera a dostali sa na 3. priečku. Istotu postupu zo skupiny mali už pred sobotňajšími zápasmi Belgičania a Rusi.

V ich vzájomnom súboji v Petrohrade ukázali hráči z Beneluxu momentálnu silu a prečo nestratili v kvalifikácii ani bod, zvíťazili 4:1. Už do prestávky sa presadili obaja bratia Hazardovci, Thorgan otvoril skóre presnou strelou do vinkla v 19. min, Edin pridal ďalšie dva zásahy. Po zmene strán rozvlnili sieť ešte Romelu Lukaku a za domácich vylepšil skóre Georgij Džikija.