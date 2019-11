TASR

Dnes o 11:41 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní NHL: Tatar opäť bodoval, Halák sa blysol 42 zákrokmi, no Bostonu to stačilo len na bod

Pozrite si, ako sa darilo slovenským hokejistom v nočných zápasoch NHL.

Hráč Washingtonu Capitals Jakub Vrána (vpravo) skóruje cez slovenského brankára Bostonu Bruins Jaroslava Haláka (41) v zápase zámorskej hokejovej NHL v Bostone 16. novembra 2019. — Foto: TASR/AP

New York 17. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar bodoval vo štvrtom zápase NHL za sebou. V noci na nedeľu si pripísal asistenciu, jeho Montreal Canadiens však prehral na vlastnom ľade s New Jersey Devils 3:4 po predĺžení. V bránke Bostonu Bruins sa predstavil Jaroslav Halák, jeho 42 zákrokov však "medveďom" nestačilo, keď doma podľahli Washingtonu Capitals 2:3 po samostatných nájazdoch.

Tatar asistoval pri úvodnom góle zápasu v závere prvej tretiny, keď rozbehol akciu, na ktorej konci bol Brendan Gallagher. Slovenský krídelník zaznamenal 20. bod (7+13) vo svojom 20. zápase. Domáci viedli aj 3:1, ale napokon nepridali štvrté víťazstvo v sérii. Devils dve sekundy pred druhou sirénou znížili v oslabení zásluhou Nica Hischiera na 2:3 a v tretej časti vyrovnal Wayne Simmonds. Obrat "diablov" dokonal v predĺžení Kyle Palmieri, keď potrestal vylúčenie Phillipa Danaulta. "Keď točíme štyri útoky, tak hráme dobre, ale v tretej tretine bolo veľa vylúčení a stratili sme rytmus," povedal pre nhl.com tréner Canadiens Claude Julien. V bránke Montrealu sa predstavil Keith Kinkaid, ktorý uplynulých šesť sezón strávil práve v organizácii New Jersey. Bývalým spoluhráčom čelil prvýkrát a zaznamenal 39 zákrokov. "Mojou úlohou je získať pre tím dva body. Bohužiaľ sa to nepodarilo," povedal Kinkaid, ktorý dostal šancu prvýkrát od 31. októbra. Premiérový gól v NHL strelil obranca Cale Fleury, dostal ním Montreal do vedenia 2:1.

Tampa Bay aj s obrancom Erikom Černákom prehrala s Winnipegom 3:4 a prišla o trojzápasovú víťaznú šnúru. Slovenský zadák strávil na ľade 18:32 minúty a do štatistík si zapísal mínusový bod. Významný míľnik v kariére dosiahol kapitán Lightning Steven Stamkos, ktorý v tretej tretine znížil na 2:3 a strelil svoj 400. gól v kariére. Podarilo sa mu to ako deviatemu aktívnemu hráčovi, celkovo na túto métu dosiahol ako 98. hráč histórie NHL. "Teším sa, že sa mi to podarilo pred vlastnými fanúšikmi. Nikdy by som nepovedal, že strelím toľko gólov, ale verím, že ich príde ešte oveľa viac. Bolo to by to však krajšie keby sme vyhrali," povedal prvý muž draftu z roku 2008. Víťazstvo Jets poistil do prázdnej bránky Kyle Connor, domáci v záverečných sekundách už len upravili na konečných 3:4 po zásahu Anthonyho Cirelliho. Winnipeg priviedol k víťazstvu Connor Hellebuyck, autor 31 zákrokov.

Hráč Winnipegu Jets Patrik Laine (29) uniká s pukom pred Yannim Gourdeom (37) a slovenským obrancom Erikom Černákom (81) z Tampa Bay Lightning v zápase zámorskej hokejovej NHL v Tampe 16. novembra 2019. Foto: TASR/AP

Andrej Sekera mal viac dôvodov na radosť, jeho Dallas triumfoval v Edmontone 5:4 po predĺžení. Tridsaťtriročný Sekera odohral proti svojmu bývalému tímu 17:22 minúty bez bodového zápisu. Slovenský obranca pôsobil v Edmontone štyri sezóny, dres "olejárov" si obliekol v 221 zápasoch. Do Dallasu prišiel pred začiatkom tohto ročníka. Edmonton viedol po dvoch tretinách 4:2, ale Tyler Seguin svojim 600. bodom v kariére necelé dve minúty pred koncom vyrovnal a v predĺžení dokonal obrat Jamie Benn. Stars vyhrali tretíkrát za sebou. "Náskok 4:2 po dvoch tretinách musíme udržať a získať dva body. Boli sme na koni, ale nechali sme ich hrať a rozbehli sa," povedal kapitán Oilers Connor McDavid, ktorý si pripísal tri asistencie. Gól a asistenciu zaznamenal jeho spoluhráč Leon Draisaitl a bodoval v dvanástom zápase za sebou.

Slovenský hráč Dallasu Stars Andrej Sekera (vpravo) sa pozerá ako Jujhar Khaira z Edmontonu Oilers oslavuje gól v zápase zámorskej hokejovej NHL v Edmontone 16. novembra 2019. Foto: TASR/AP

Boston vďaka skvelému Halákovi viedol nad Washingtonom 2:1, ale v poslednej minúte vyrovnal TJ Oshie a dostal duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a napokon o víťazstve Capitals rozhodol v nájazdoch český útočník Jakub Vrána, ktorý v piatej sérii prekonal slovenského brankára vydareným blafákom. Bruins prehrali piaty z posledných šiestich zápasov, hoci boli tentokrát blízko k úspechu. Výborný výkon slovenského brankára vyzdvihol aj tréner Bostonu Bruce Cassidy. "Bol jasne našim najlepším hráčom. Som sklamaný, že sme to nedosiahli do víťazného konca, pretože v tretej tretine sme hrali dobre a hráči pomáhali brankárovi. Halák najmä v prvej a druhej tretine, ako aj v nájazdoch predviedol niekoľko famóznych zákrokov," chválil Cassidy slovenského brankára. Capitals sa darí, z posledných 15 duelov vyhrali 12. V drese Bostonu sa predstavil aj kapitán Zdeno Chára, slovenský obranca bol na ľade 20:22 minúty, zaznamenal dve strely a dve trestné minúty.

O víťazstve Los Angeles nad Vegas (4:3) rozhodol v 53. minúte úspešným tečom Jeff Carter a parádne tak oslávil svoj 1000. zápas v NHL. "Nebolo to nič špeciálne, jednoduchá akcia. Vyhraté buly, strela, teč," povedal 34-ročný Carter, ktorý počas tisícky zápasov za Philadelphiu Flyers, Columbus Blue Jackets a Kings nazbieral 713 bodov (371+342).

Hrdinom Arizony pri víťazstve 3:0 nad Calgary bol brankár Darcy Kuemper. Dvadsaťdeväťročný Kanaďan vo svojom 200. zápase zaznamenal 18. shutout (druhý v sezóne), keď nepustil za chrbát ani jednu z 37 striel Flames. Okrem toho sa pobil s útočníkom Calgary Matthewom Tkachukom v závere druhej tretiny, za čo dostal dva menšie tresty za hrubosť. Mela sa spustila po tom, ako Tkachuk štuchol hokejkou na ľade ležiaceho obrancu Jasona Demersa. Do šarvátky sa zapojili všetci hráči na ľade vrátane brankára "plameňov" Davida Ritticha.

Buffalo ukončilo šesťzápasovú sériu prehier, keď zdolalo Ottawu 4:2. Hviezdou duel bol kapitán Sabres Jack Eichel, ktorý strelil všetky štyri góly Sabres. Stal sa siedmym hráčom Buffala, ktorému sa podaril podobný kúsok. Štyri góly v jednom zápase za Sabres strelili pred ním Rick Martin (štyrikrát), Dave Andreychuk (triktát), Alexander Mogiľnyj (dvakrát), Lindy Ruff, Thomas Vanek, ako aj Miroslav Šatan. Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) strelil štyri góly do siete Atlanty Thrashers 17. februára 2004.

Jubilejné 900. víťazstvo v NHL zaznamenal tréner Floridy Joel Quenneville, Panthers zdolali na domácom ľade New York Rangers 4:3. Quenneville, ktorý je na lavičke Floridy prvú sezónu, má v 1655 zápasoch bilanciu 900-537-142 a 77 remíz. Viac víťazstiev dosiahol v histórii NHL len člen Siene slávy Scotty Bowman, ktorý z 2141 duelov odchádzal ako víťaz 1244-krát. "Byť spomínaný v jednej vete so Scottym Bowmanom je niečo úžasné," povedal pre nhl.com Quenneville, ktorý v rokoch 2010, 2013 a 2015 doviedol Chicago Blackhawks k zisku Stanley Cupu.

Hokejisti NY Islanders zmazali v tretej tretine trojgólový deficit a zdolali Philadelphiu 4:3 po nájazdoch. "Ostrovania" tak získali minimálne bod v štrnástom zápase za sebou. Pittsburgh rozdrvil Toronto hladko 6:1 a vyhral prvý zápas bez zraneného Sidneyho Crosbyho. Maple Leafs sú v kríze, nevyhrali už päť duelov. Neúspešný debut v NHL absolvoval v bránke "javorových" listov 26-ročný fínsky brankár Kasimir Kaskisuo, ktorý zaznamenal 32 zásahov.

Obhajcovia Stanley Cupu zo St. Louis prišli o deväťzápasovú bodovú sériu, keď na domácom ľade podľahli Anaheimu 1:4. Nečakaným hrdinom Ducks bol center štvrtej formácie Derek Grant, ktorý zaznamenal svoj prvý hetrik v NHL. Brankár John Gibson chytil 37 striel hráčov Blues. Ofenzívne najvydarenejší zápas v sezóne zažilo Chicago. Blackhawks zvíťazili v Nashville 7:2 a uspeli v treťom zápase za sebou. Dva góly strelil Alex Nylander, bilanciu 1+1 mal Patrick Kane a bodoval v ôsmom zápase bez prerušenia. Robina Lehnera (39 zásahov) prekonal len Roman Josi.

O víťazstve Colorada 5:4 vo Vancouveri rozhodol v predĺžení svojim druhým gólom v zápase Nathan MacKinnon. Štyri asistencie si pripísal obranca Cale Makar. Po takmer troch rokoch nastúpil v NHL od začiatku brankár Antoine Bibeau, ktorý "lavínam" pomohol k víťazstvu 28 zákrokmi. "Žraloci" zo San Jose natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov, keď zdolali Detroit 4:3 po nájazdoch. Pri všetkom podstatnom bol domáci útočník Kevin Labanc, ktorý strelil gól, pridal dve asistencie a rozhodol v nájazdoch.