Futbal-Me-kval.: Hapalovci vydržali kompaktní 55 minút, v Rijeke uspela kvalita

Zápas tiež ovplyvnilo zbytočné vylúčenie stredopoliara Róberta Maka. Ten potiahol na poliacej čiare už za stavu 1:2 ruku súpera, hoci už mal jednu žltú kartu. Musel tak predčasne do šatne.

Chorvátski futbalisti Ivan Perišič (vpravo) a Luka Modrič (vľavo) sa radujú z postupu na EURO 2020, uprostred im gratuluje slovenský futbalista Stanislav Lobotka po víťazstve 3:1 nad Slovenskom po kvalifikačnom zápase E-skupiny EURO 2020 Chorvátsko - Slovensko v Rijeke v sobotu 16. novembra 2019. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. novembra (TASR) - Vyše päťdesiat minút sa držali Slováci v Rijeke v ťažkom kvalifikačnom zápas s chorvátskymi vicemajstrami sveta výborne. Viedli po góle Róberta Boženíka a hoci ich favorit tlačil, kompaktnosťou a bojovnosťou mu odolávali. Potom však prišli chyby, "vatreni" dostali krídla a troma gólmi si po otočke výsledku zabezpečili z E-skupiny postup na EURO 2020.

Slováci už nemajú postup zo skupiny vo vlastných rukách. Český tréner reprezentácie SR Pavel Hapal cítil, že v Rijeke mohli jeho hráči dosiahnuť viac. "Zo zápasu prevláda sklamanie, dalo sa z neho vyťažiť oveľa viac. V prvom polčase sme hrali koncentrovane. To bol náš zámer, nehrať s Chorvátmi hore-dolu. Chceli sme zhustiť našu polovicu a snažiť sa dať gól po brejkovej situácii alebo nejakej peknej kombinácii. To sa podarilo, išli sme do vedenia. Myslím si, že Chorváti minimálne v polčase z toho znervózneli. Ale stalo sa, čo sa stať nemalo. Prvý gól nám dali z brejkovej situácie, ktorú veľmi dobre vyriešili. Druhý gól bol prakticky tiež z brejku, keď sme mali štandardku, bohužiaľ sme trafili prvého hráča, Chorváti išli do brejku, ktorý sme ubránili na roh a potom inkasovali zo štandardky. To zápas posnulo v náš neprospech. Potom sme inkasovali červenú kartu, a tam už s tým zápasom len ťažko išlo niečo urobiť. Chorváti sa neponáhľali, nepotrebovali nič robiť so zápasom, nepotrebovali streliť gól, naopak my sme potrebovali dať dva. Kvalitou akú majú držali loptu, boli trpezliví, nás bolo menej, bolo to zložité. Potom pridali tretí gól a tým pádom zavreli zápas," zhodnotil na tlačovej konferencii.

Zápas tiež ovplyvnilo zbytočné vylúčenie stredopoliara Róberta Maka. Ten potiahol na poliacej čiare už za stavu 1:2 ruku súpera, hoci už mal jednu žltú kartu. Musel tak predčasne do šatne. "Bolo to zbytočné, na druhej strane si myslím, že to bolo aj necitlivé, ale nechcem to posudzovať. Dostal červenú kartu, boli sme v desiatich a ťažko sa s tým dalo niečo robiť," zhodnotil kouč SR, ktorého mrzeli slovenské chyby pri chorvátskych góloch: "Boli tam chyby. Pri prvom góle bol brejk, pretlačili nás v jednej lopte, keď sme boli v pohybe dopredu, odrazila sa k nim prakticky lopta, ktorú navážali do našej otvorenej obrany. Lopta šla presne k tyči, navyše medzi nohami brániaceho hráča, trochu smolný gól. Chlapcov sme nabádali, aby sme čo najdlhšie držali priaznivý výsledok, chceli sme, aby Chorváti znervózneli a nám sa otvárali okienka. Ten gól bol remízový, stále sa tam dalo niečo so zápasom urobiť, ale bohužiaľ sme hneď inkasovali druhýkrát. Góly zo štandardiek by sme nemali dostávať, ale mali by sme ich dávať my."

Hostia dokázali byť kompaktní len 55 minút, potom podľa Hapala vysoká kvalita súpera rozhodla, že efektívne využil ponúknutú šancu. "Kompaktní sme boli, súpera sme nepúšťali do stopercentných šancí, ale bohužiaľ sme tú jednu chybu urobili. A oni to pri tej kvalite, ktorú majú, dokážu rozhodnúť," vyjadril sa Hapal, ktorý čelil aj otázkam zloženia zostavy: "Čo sa týka Denisa Vavra, rozhodli sme sa pre neho. Je mladý hráč, naskočil do kvalifikácie. Nie som presvedčený, či by niekto iný zahral lepšie alebo naopak horšie. Za rozhodnutím si stojíme, Vavro je člen národného mužstva. Mal tam nejaké chyby, ale myslím si, že chyby nerobil len on, robili ich aj iní hráči. Rusnák patril k tým v kádri, ktorí v minulosti hrali pravidelne a nechceli sme zasahovať do pozícií. Rozhodli sme sa pre neho. Verili sme, že určite podá lepší výkon ako podal. Na druhej strane si nemyslím, že by Luky Haraslín vliezol do zápasu nejakým lepším spôsobom. Je to vždy o nejakom rozhodnutí, po zápase možno aj my cítime, že výkony na niektorých pozíciách by mali byť lepšie. Ale tak to jednoducho je."

Šanca postúpiť zo skupiny sa teda výrazne zmenšila. Slovensko na to potrebuje bezpodmienečne zdolať Azerbajdžan v utorok 19. novembra v Trnave a spoliehať sa na remízu z duelu Wales - Maďarsko v Cardiffe. "Hráči boli smutní a sklamaní. Potrebujeme dobre zregenerovať, času nie je veľa. Musíme sa pripraviť na posledný zápas v kvalifikácii proti Azerbajdžanu, budeme ich chcieť zdolať. A hlavne sa v kvalifikácii rozlúčiť so slovenským fanúšikom víťazne. Šanca ešte stále existuje, my preto urobíme maximum," dodal Hapal.