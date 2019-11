TASR

Atletika: Coe na návšteve SR: „Atletika môže byť medzi top 3 športmi na svete"

Na snímke prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe počas príhovoru na vyhodnotení ankety Atlét roka 2019 v Bratislave 16. novembra 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. novembra (TASR) - Prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe premiérovo zavítal na Slovensko. V sobotu slávnostne odovzdal v Bratislave ocenenie Atlét roka a splnil prísľub, ktorý dal prezidentovi Slovenského atletického zväzu (SAZ) Petrovi Korčokovi už pred štyrmi rokmi.

Coe sa zaviazal navštíviť Slovensko v roku 2015, keď ho na kongrese v Pekingu prvýkrát zvolili do funkcie. "Ospravedlňujem sa, že mi to trvalo dlhšie. Je to moja prvá návšteva Slovenska a som prvý atletický prezident na Slovensku od roku 1997, keď tu bol Primo Nebiolo," povedal 63-ročný Brit, ktorého v septembri pred majstrovstvami sveta v Dauhe znovuzvolili na ďalšie obdobie: "V minulých štyroch rokoch sme urobili dvesto zmien v záujme prehľadnosti, aby aj šéf SAZ vedel, kto vo svetovej organizácii je za čo zodpovedný. Veľký krok bol vznik Jednotky pre integritu atletiky (AIU), ktorá zabezpečila nezávislý antidopingový proces. Nasledujúce štyri roky sú o budovaní na základoch, ktoré sme položili. Potrebujeme nájsť nové zdroje príjmov, viac partnerov, ktorí pomôžu zvýšiť popularitu atlétov."

Dvojnásobný olympijský víťaz v behu na 1500 metrov má ambicióznu víziu, atletiku chce dotiahnuť medzi tri najpopulárnejšie športy na svete: "Nemá súperiť s gymnastikou a plávaním, ale s futbalom a formulou 1. Bol to môj cieľ už pred štyrmi rokmi, keď sme začali, bola na deviatom mieste, teraz figuruje na piatom a tenis s basketbalom sú len o bod pred nami. Môžeme sa dostať do prvej trojky."

Atletika však čelí aj problémom, kritiku si vyslúžili umiestnenie svetového šampionátu do Kataru či úprava programu Diamantovej ligy. Podmienky, aké panovali na MS v cestných súťažiach, primäli Medzinárodný olympijský výbor (MOV) k presunu maratónu a chodeckých disciplín na OH 2020 z Tokia do Sappora. "MOV urobil rozhodnutie, ktoré bolo plne v jeho právomoci. Na nás teraz je, aby sme zaistili, že športovcov, národné zväzy, trénerské ani lekárske štáby to nepoškodí. O Dauhe som však počul mnoho verzií, ako to tam vyzeralo, a to od ľudí, ktorí tam ani neboli. Viem, že aj medzi chodcami je nespokojnosť s presunom do Sappora," dodal Coe.

Prezident WA priletel do Bratislavy v sobotu z Varšavy, kde bol hosťom osláv storočnice poľskej atletiky. V metropole Slovenska sa zdrží do nedeľného popoludnia. "Pre nás je Sebastian Coe veľmi významná osobnosť, vedie svetovú atletiku v neľahkých časoch. SAZ ho stopercentne podporuje. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé stráviť s ním určitý čas a počúvať jeho predstavy. Sme veľmi radi, že prišiel aj k nám a zaujíma sa o slovenskú atletiku," povedal Korčok.