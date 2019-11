TASR

Futbal-ME19-kval.: Slováci do 19 rokov zdolali Malťanov a postúpili ďalej

V talianskom Rimini zdolali Maltu 3:0 a v tabuľke neskončia na horšom ako druhom mieste.

Ilustračná snímka — Foto: TASR – František Iván

Rimini 16. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie ME 2020. V sobotnom zápase 1. fázy kvalifikácie ME 2020. V talianskom Rimini zdolali Maltu 3:0 a v tabuľke neskončia na horšom ako druhom mieste. Zverenci trénera Alberta Rusnáka uzavrú turnaj v utorok 19. novembra súbojom o prvú priečku proti domácemu Taliansku.