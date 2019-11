TASR

Dnes o 14:53 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Instagram už niektorým ľuďom nezobrazuje počet lajkov. Ľudia sa majú prestať sústrediť na ich naháňanie

Nie je žiadnym tajomstvom, že aj sociálne siete stoja za depresiami a rôznymi chorobami.I nstagram sa rozhodol, že skončí s počítaním lajkov pod príspevkami.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels, ADN

Menlo Park 16. novembra (TASR) - Fotografická platforma Instagram plánuje v rámci globálneho testu prestať určitým používateľom zobrazovať počet lajkov. „Používatelia, ktorí sa zúčastňujú na teste, nebudú viac vidieť počet lajkov a zobrazení fotografií a videí iných ľudí na svojej nástenke,“ uviedla spoločnosť patriaca sociálnej sieti Facebook. Lajky na ich vlastné príspevky budú aj naďalej viditeľné.

Instagram toto obmedzenie otestoval v Austrálii, Brazílii, Kanade, Írsku, Taliansku a na Novom Zélande a reakcie používateľov boli pozitívne. Dôvodom na tento krok je snaha „pomôcť ľuďom, aby sa sústredili na fotografie a videá, o ktoré sa podelia, a nie na počet lajkov, ktoré za to získajú,“ tvrdí Instagram.

Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí sa zúčastní na novom teste. Ostatní používatelia neuvidia počet lajkov a zobrazení príspevkov účastníkov testu.

Instagram v súčasnosti hľadá riešenie pre autorov, pre ktorých je platforma dôležitým podnikateľským nástrojom. Tí sú totiž odkázaní na to, že svojim potenciálnym partnerom budú môcť odprezentovať svoj dosah, a na to potrebujú poznať práve počet lajkov.

Podobným smerom ide aj Facebook, ktorý nezobrazovanie lajkov testuje v Austrálii.

Sociálne siete stoja za chorobami

Podľa mnohých štúdií sociálne siete spôsobujú choroby mentality. Keďže až 90 % mladých ľudí (14-24) používa sociálne siete, čo je viac ako akákoľvek veková skupina, dá sa povedať, že ide o najzraniteľnejšiu sociálnu skupinu. Mladí ľudia sú ľahšie ovplyvniteľní a sledovaním života, povedzme, úspešných ľudí prostredníctvom fotografií na Instagrame môžu upadnúť do depresií, čo zvyčajne začína „iba“ cítením sa úzkostlivo. Počas depresie sa mnohí aj naďalej vracajú do online sveta, neuvedomujúc si, že ide o pôvodcu ich momentálneho nešťastia. To im v žiadnom prípade nepomôže. Neustále sa porovnávajú s ľuďmi, ktorých sledujú.

Zmena k lepšiemu

„Dúfame, že tento test odstráni akýsi tlak na to, koľko lajkov získa jeden príspevok. Takže sa ľudia môžu sústrediť na zdieľanie vecí, ktoré majú radi,“ uviedla Mia Garlicková, riaditeľka politiky Facebooku v Austrálii a na Novom Zélande. Verí, že test bude úspešný a bude sa v ňom pokračovať. „Cieľom je dosiahnuť, aby sa ľudia cítili menej súdení, a takisto chceme vidieť aj to, ako táto zmena môže pomôcť ľuďom menej sa zameriavať na lajky a viac na rozprávanie príbehu.“