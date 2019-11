TASR

Hokej-TL: Liptovský Mikuláš vďaka výhre nad Popradom už nie je na dne tabuľky

Hokejisti Liptovského Mikuláša sa dostali na predposledné dvanáste miesto tabuľky, keď o tri body predstihli Nové Zámky.

Na snímke tréner Popradu Peter Mikula — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 15. novembra (TASR) - Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v piatkovom zápase 21. kola Tipsport Ligy na ľade HK Poprad 3:2. Dostali sa na predposledné dvanáste miesto tabuľky, keď o tri body predstihli Nové Zámky.

HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Góly: 53. Handlovský (Vandas, Preisinger), 60. Preisinger (Kozák, Vandas) - 10. L. Lunter (Vybíral, Kurali), 24. Piatka (Kriška, Petran), 49. Sukeľ (Kurali). Rozhodovali: Štefik, Juhász – Soltész, D. Konc ml., vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1521 divákov Poprad: Vošvrda (49. Nachvátal) – Brejčák, Kozák, Ulrych, Erving, Ťavoda, Fabian, Magovac – Vandas, Preisinger, Handlovský – Svitana, Zagrapan, Takáč – Kunrik, Bjalončík, Mlynarovič – Nespala, Paločko, Dzivjak Liptovský Mikuláš: Romančík – Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný, Stehlík – Sukeľ, Piatka, Kriška – Vybiral, Oško, L. Lunter – Nechaj, Uhrík, Michalík – Ri. Huna, Ró. Huna, Ru. Huna

Domáci začali tlakom na Romančíkovu bránku. Boli to však Liptáci, ktorí nečakane udreli. Ťavoda nevyhodil puk z obranného pásma. Ten zachytil Kurali a dvojica Vybíral a L. Lunter sa pohrala s obranou i brankárom Popradu - 0:1. V ďalšom priebehu "zdobilo" hru veľké množstvo nepresností, hra bola nesúrodá. Do prvej prestávky napriek snahe už domáci so skóre nič neurobili.

Druhú tretinu začali lepšie hostia. V presilovej hre sa k odrazenému puku dostal Piatka a jeho bekhendový blafák znamenal pre Liptovský Mikuláš vedenie o dva góly. Na začiatku 27. minúty takmer znížil Ulrych. Po jeho strele zazvonila horná žrď. Na ľade sa viac bojovalo ako hralo. Popradčanom sa hra nedarila podľa predstáv a z tribún sa ozvýal piskot. K zníženiu bol tesne pred druhou prestávkou blízko Zagrapan, ale proti bola konštrukcia bránky. Z následnej dorážky Takáč prestrelil odkrytú časť bránky.

Liptovský Mikuláš hral v Poprade účelne, čo sa ukázalo aj počas vylúčenia Stehlíka. V oslabení v 49. minúte unikol Sukeľ a Vošvrda kapituloval tretíkrát. Pre Poprad to bol smolný moment, pretože sa zranil brankár Tomáš Vošvrda, ktorého v plnej rýchlosti nechtiac trafil do hlavy nohami jeho spoluhráč. Do bránky sa po príchode pod Tatry po prvý raz postavil Nechvátal. Romančík v bránke hostí naďalej čaroval. Do siete neprešla ani Kozákovka delovka, fantastický zákrok vytiahol i proti zakončeniu Zagrapana. Domáci sa dočkali na začiatku 53. minúty. Romančik odohral puk rovno pred Handlovského, pre ktorého to bol prvý gól sezóny. Následne opečiatkoval žrď Svitana. Tri minúty pred koncom si "kamzíci" vzali oddychový čas a skúsili hru v šestici. Tá sa im vyplatila 41 sekúnd pred záverečným klaksónom. Odrazený puk pretlačil za bránkovú čiaru Preisinger, no už iba znížil.