TASR

Dnes o 14:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava: Prvú etapu prác na karloveskej radiále majú dokončiť do 20. novembra

Práce na rekonštrukcii električkovej trate meškajú a ich prvá etapa nestihla byť dokončená ani v predĺženom termíne do konca októbra. Dodávateľ následne odhadoval dokončenie prác a kolaudáciu úseku od Molecovej po obratisko Karlova Ves na 17. novembra.

Na snímke rekonštrukcia dúbravsko-karloveskej električkovej radiály na Karloveskej ulici pri Iuvente v Bratislave 22. októbra 2019. — Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 16. novembra (TASR) – Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi má byť dokončená do stredy 20. novembra. V stredu má byť totiž trať v tomto úseku pripravená na jazdu električiek a majú sa na nej začať aj technicko-bezpečnostné testy. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že takýto termín magistrátu oznámil zhotoviteľ prác na kontrolnom dni.

Práce na rekonštrukcii električkovej trate meškajú a ich prvá etapa nestihla byť dokončená ani v predĺženom termíne do konca októbra. Dodávateľ následne odhadoval dokončenie prác a kolaudáciu úseku od Molecovej po obratisko Karlova Ves na 17. novembra. Magistrát pre TASR potvrdil, že to nebude ani k tomuto dátumu. "Zdržanie je spôsobené aj tým, že betonárske práce sa presunuli z letných mesiacov do novembra. Potrebné pevnosti nedosahuje betón po siedmich dňoch ako v lete, ale až po takmer 14 dňoch, teda každá betonáž spôsobuje určité zdržanie," vysvetlil Bubla. Mesto upozornilo zhotoviteľa, že akékoľvek meškanie po 31. októbri bude znamenať sankcie.

Kedy presne začnú električky jazdiť po zmodernizovanom úseku trate až po obratisko v Karlovej Vsi, nie je teraz jasné. Mesto uviedlo, že v prípade kladného výsledku technicko-bezpečnostných testov spraví maximum, aby boli potrebné doklady odovzdané stavebnému úradu a ten mohol vydať rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) pre TASR uviedol, že je pripravený okamžite zareagovať na výzvu zhotoviteľa a objednávateľa vykonať potrebné traťové skúšky pred spustením časti modernizovanej radiály do prevádzky. "Linkové vedenie, čiže to, aké linky a kam budú premávať, je vo finálnej fáze príprav a budeme o ňom verejnosť informovať okamžite, ako to bude možné. Potešujúcou správou je podstatné zrýchlenie dopravy cez Karlovu Ves. Každý cestujúci na trase medzi Dúbravkou a Molecovou ušetrí až tri minúty v každom smere," uviedol dopravca.

Po spustení časti zmodernizovanej trate po obratisko Karlova Ves má zhotoviteľ pokračovať v druhej etape prác, a to od obratiska Karlova Ves po Damborského. "Zhotoviteľ stále deklaruje, že trať v druhej etape bude k 20. decembru hotová," povedal Bubla. Od 21. decembra by mali začať električky premávať až na konečnú Pri kríži v Dúbravke. Zastávka Damborského bude zároveň premenovaná na Záluhy a vznikne tam prestupný terminál medzi autobusovou a električkovou dopravou.

S prácami by sa malo následne pokračovať až začiatkom mája 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce tam majú trvať do jesene.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna. Potrvať má do septembra 2020 a je rozdelená na viacero etáp. Zhotoviteľom prác je konzorcium firiem DK Radiála.