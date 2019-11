TASR

Americký herec a režisér Danny DeVito má 75 rokov

WA 21 archív Londýn - Na archívnej snímke z 25. marca 2012 americký herec Danny DeVito pózuje vLondýne.

Neptune/Bratislava 15. novembra (TASR) - Americký herec, komik, režisér a producent Danny DeVito je napriek nízkemu vzrastu, neprehliadnuteľný. Režisérskym debutom známeho komika bola snímka Vojna Roseovcov (1989), ktorá sa zaradila medzi najúspešnejšie čierne komédie na tému manželstva a vzťahov vôbec. Kritika ocenila DeVitov herecký výkon vo filme Miloša Formana Prelet nad kukučím hniezdom (1975), alebo aj v dobrodružných snímkach Honba za diamantom (1984) a Honba za klenotom Nílu (1985). V nedeľu 17. novembra má kreatívny umelec, nominovaný na Oscara za produkciu filmu Erin Brockovichová (2000), 75 rokov.

Narodil sa ako Daniel Michael DeVito 17. novembra 1944 v mestečku Neptune v New Jersey. V žilách mu koluje krv talianskych predkov. Navštevoval katolícku internátnu školu, kde bol často terčom posmechu práve kvôli svojej výške. Stopäťdesiatdva centimetrov vysoký Danny DeVito to však využil vo svoj prospech a stal sa obľúbeným triednym klaunom, ktorý vtipne parodoval svojich neprajníkov. Po maturite študoval na Americkej akadémii dramatických umení (American Academy of Dramatic Arts).

Prvé herecké skúsenosti získal účinkovaním v niekoľkých televíznych seriáloch a na divadelných doskách newyorského Broadwaya. Do širšieho diváckeho povedomia sa zapísal hlavnou úlohou taxikára v komediálnom seriáli Taxi (1978), ktorý mu za herecký výkon vyniesol Zlatý glóbus (1980) i cenu Emmy (1981).

Za hranicami USA sa však preslávil najmä vďaka celovečerným filmom. Dôležitou úlohou, ktorá značne ovplyvnila jeho kariéru, bola postava slabomyseľného pacienta psychiatrickej liečebne v slávnej dráme One Flew Over the Cuckoo"s Nest (Prelet nad kukučím hniezdom, 1975) v réžii Miloša Formana. Rovnakú rolu stvárnil už v divadelnej hre, podľa ktorej oscarový film - s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe - vznikol.

Nízky zavalitý vzrast herca predurčil na úlohy hlavne sarkastických postáv s komickou výrečnosťou a nápadnou gestikuláciou. Jednou z takých bola rola zloducha Ralpha, ktorú stelesnil po boku Michaela Douglasa a Kathleen Turnerovej v romantických dobrodružných filmoch Romancing the Stone (Honba za diamantom, 1984) v réžii Roberta Zemeckisa a v The Jewel of the Nile (Honba za klenotom Nílu, 1985), pod réžiu ktorého sa podpísal Lewis Teague.

S hereckou dvojicou Turnerová a Douglas si spoluprácu zopakoval koncom 80. rokov 20. storočia v čiernej komédii The War of the Roses (Vojna Roseovcov, 1989). V úspešnom filme, ktorý aj režíroval, stvárnil úlohu rozprávača, priateľa i advokáta rozhádaných manželov. Ako režisér pracoval tiež na životopisnej dráme Hoffa (1992), ktorá bola nominovaná na Zlatého medveďa na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Berlíne.

Medzi jeho známe herecké kreácie patrí aj postava v Marshallovej komédii Renaissance Man (Zobuďte sa vojaci!, 1994) či rola novinára Hudgeonsa v Hansonovej kriminálke L. A. Confidential (L. A. - Utajené skutočnosti, 1997). Objavil sa tiež vo filmoch Tima Burtona Batman Returns (Batman sa vracia, 1992), či režiséra Francisa Forda Coppolu The Rainmaker (Čarodejník, 1997).

Danny DeVito je zakladateľom televíznej a filmovej produkčnej spoločnosti Jersey Films, ktorá sa napríklad podieľala na dnes už kultovom filme Pulp Fiction (Pulp Fiction: Historky z podsvetia, 1994) režiséra Quentina Tarantina.

Medzi mnohými oceneniami, ktoré Danny DeVito dodnes získal, sú okrem iných nominácie na Oscara za produkciu Soderberghovej snímky Erin Brockovich (Erin Brockovichová, 2000), nominácie na Zlatý glóbus a cenu Emmy za herecký výkon. Hercovou ďalšou trofejou je Krištálový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovému filmu. Ocenenie mu udelili v roku 2007 na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Cenu za celoživotné dielo získal na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiáne v roku 2018.

"Existujú také hviezdy, ktorým stačí charizma a vtip, a napriek tomu ich ľudia milujú," charakterizoval priateľského a komunikatívneho Dannyho DeVita český moderátor Marek Eben po návšteve hollywoodskej hviezdy v programe Českej televízie Na plovárně.