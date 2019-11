TASR

Dnes o 10:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokej-TL: Trenčania si poradili s úradujúcim majstrom Banskou Bystricou po predĺžení

V predĺžení rozhodol strelou medzi betóny hráč Trenčína Jozef Mikyska.

Trenčan Jozef Mikyska oslavuje víťazný gól v predĺžení zápasu 21. kola hokejovej Tipsport Ligy, HK Dukla Trenčín - HC ‘05 iClinic Banská Bystrica, 15. novembra 2019 v Trenčíne. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 15. novembra (TASR) - Hokejisti trenčianskej Dukly zdolali v piatkovom domácom zápase 21. kola Tipsport Ligy úradujúceho majstra HC"05 iClinic Banská Bystrica 2:1 po predĺžení.

Dukla Trenčín – HC"05 iClinic Banská Bystrica 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0) Góly: 44. Mikyska (Alderson, Sládok), 64. Mikyska - 42. Gabor (Kabáč). Vylúčení: 4:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - J. Konc ml., Orolin, 4120 divákov Trenčín: M. Tomek – Starosta, McCormack, Štach, Rajnoha, Kajínek, Sládok, Stacha – Bezúch, Mikyska, Alderson – Valach, Sádecký, Bartovič – Hlinka, Balán, Chromiak – Džugan, Švec, Ďurina – Ferényi Banská Bystrica: Beskorowany – Mihálik, Southorn, J. Brejčák, Ďatelinka, Cardwell, Nemčík, Zubák, Giertl – Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka – Lamper, Bubela, Bartánus – Gabor, Šťastný, Kabáč – Fafrák, Tamáši, Šille

Úvod stretnutia sa niesol v opatrnom duchu a šance sa rodili iba sporadicky. Banskobystričania sa mohli dostať do vedenia po zakončení Tamášiho v presilovej hre. Tomek bol však na mieste. Na opačnej strane rovnako v nerovnovážnom stave nechal Mikyska vyniknúť Beskorowaného. "Vojaci" sa snažili ťažiť v úvodnej dvadsaťminútovke najmä z dravosti, "barani" čakali na svoju šancu a snažili sa najmä o poctivú defenzívu.

Na gólové príležitosti bola skúpa aj druhá dvadsaťminútovka. Ľadová plocha sa zmenila na boj o každý puk. Hra bola vyrovnaná a dlhý čas sa čakalo na vážnejšiu šancu. Tú priniesla až 32. minúta, keď sa po Ďatelinkovej strele rozozvučala konštrukcia Tomekovej bránky. O malú chvíľu už mohol zasunúť puk do trenčianskej bránky Kabáč, no v poslednej chvíli mu obranca podvihol hokejku. Southornovu strelu skryl vo výstroji brankár. Parádny zákrok predviedol v 34. minúte Tomek pri Hrnkovej strele zblízka. V závere bol v neprehľadnej situácii blízko ku gólu Hrnka, ale ani na dvakrát neuspel.

Prvý gól padol až na začiatku tretej tretiny. Trenčania hrali presilovú hru, v nej ušiel obrancom Gabor a napriek tomu, že bol faulovaný, urobil kľučku a zasunul puk za brankára Tomeka. "Barani" sa z vedenia dlho netešili. Mikyska zaviezol puk do rohu klziska a z ťažkého uhla prekvapil Beskorowaného. Trenčania mohli ísť do vedenia, ale Alderson neprepasíroval puk cez betóny brankára. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času Mikyska našiel Starostu, ktorého bekhendové zakončenie skončilo na chráničoch brankára. V závere mohol rozhodnúť Starosta, no zblízka Beskorowaného neprestrelil. V predĺžení rozhodol strelou medzi betóny Mikyska.