NHL: Fantastický Tatar sa blysol štyrmi bodmi, Chárov Boston po 4 prehrách konečne víťazný

Tomáš Tatar sa v noci na sobotu blysol v NHL gólom a troma asistenciami pri víťazstve Montrealu Canadiens na ľade Washingtonu Capitals 5:2.

Tomáš Tatar (90) z Montrealu Canadiens sa teší z gólu do prázdnej brány so spoluhráčmi Sheaom Weberom (6), center Nateom Thompsonom, Benom Chiarotom a Joelom Armiom počas zápasu zámorskej NHL proti Washingtonu Capitals 15. novembra 2019 vo Washingtone. — Foto: TASR/AP

New York 16. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na sobotu blysol v NHL gólom a troma asistenciami pri víťazstve Montrealu Canadiens na ľade Washingtonu Capitals 5:2. Dvadsaťosemročného krídelníka vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Darilo sa aj kapitánovi Bostonu Bruins Zdenovi Chárovi, ktorý sa zásahom podieľal na víťazstve v Toronte 4:2.

Montreal zlomil súpera v druhej tretine, keď sa v rozmedzí 27. a 32. minúty presadili postupne Phillip Danault, Shea Weber a Jordan Weal, štvrtý gól pridal v 35. minúte Nick Suzuki. Tatar prihral na prvý, tretí a štvrtý zásah, v 58. minúte do prázdnej bránky upravil na konečných 5:2. Štyrmi bodmi v jednom zápase dosiahol kariérne maximum. V kanadskom bodovaní dosiaľ nazbieral 19 bodov za 7 gólov a 12 asistencií.

"Myslím si, že celý duel sme sa bavili. Odohrali sme veľmi dobré stretnutie a sme šťastní za cenné dva body. Washington má silný tím, preto museli zabrať všetky naše formácie," povedal na webe NHL Tatar, ktorý nastúpil v treťom útoku. Canadiens zvíťazili po tretí raz za sebou, Capitals vyšli bodovo naprázdno po pätnástich zápasoch. Richard Pánik za Washington odohral takmer 15 minút, ale bez bodového zápisu.

Boston sa tešil po štyroch prehrách, hrdinom "medveďov" bol Brad Marchand, ktorý oslávil 700. zápas v základnej časti NHL dvoma gólmi. Chára strelil svoj štvrtý zásah v tejto sezóne 93 sekúnd pred koncom zápasu do prázdnej bránky, na konte má osem bodov. "Myslím si, že sme hrali oveľa lepšie, zamerali sme sa na detaily a už od začiatku sme kontrolovali hru. Musíte sa vedieť spoľahnúť na opory a Marchand ukázal, že patrí k najlepším v celej lige," povedal Chára.

Členovia hokejovej Siene slávy, v zadnej rade zľava Jim Rutherford, Sergej Zubov, Hayley Wickenheiser, Guy Carbonneau a Vaclav Nedomansky pred zápasom zámorskej NHL Toronto - Boston 15. novembra 2019 v Toronte. Vľavo kapitán Bostonu Zdeno Chára a vpravo kapitán Toronta John Tavares. Foto: TASR/AP

Obhajca titulu St. Louis prehral v Columbuse 2:3 po predĺžení, o triumfe domácich rozhodol Zach Werenski. "Mali sme v predĺžení niekoľko šancí, vyšlo to napokon na mňa. Som samozrejme rád," povedal Werenski. Piitsburgh prehral v New Jersey 1:2, pre "diablov" to bolo druhé víťazstvo v uplynulých troch zápasoch. Druhý triumf za sebou dosiahla Ottawa, na svojom ľade zdolala Philadelphiu tiež 2:1.