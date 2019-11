TASR

Tenis-Masters: Tsitsipas v semifinále proti Thiemovi, Federer sa stretne so Zverevom

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa teší z víťazstva v zápase mužskej dvojhry proti Srbovi Novakovi Djokovičovi v skupine Björna Borga na turnaji majstrov v Londýne 14. novembra 2019. — Foto: TASR/AP

Londýn 15. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev zvíťazil v záverečnom zápase skupiny Andre Agassiho nad Rusom Daniilom Medvedevom 6:4 a 7:6 (4) a ako posledný postúpil do semifinále turnaja majstrov v Londýne. Z tejto vetvy postúpil z druhého miesta na úkor Španiela Rafaela Nadala, z prvej priečky ide ďalej Grék Stefanos Tsitsipas. Ten sa v boji o finále stretne v sobotu so Švajčiarom Rogerom Federerom, Zverev nastúpi proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.

Nadal sa síce po prvom piatkovom zápase, v ktorom zdolal Tsitsipasa 6:7 (4), 6:4 a 7:5, dostal na čelo tabuľky, no na to, aby tam zotrval potreboval akýkoľvek triumf Medvedeva v druhom stretnutí. Z druhého miesta by tak postúpil Grék. No obhajca trofeje Zverev svoju úlohu zvládol a do semifinále prestížneho turnaja sa nakoniec pozrie on.

Medvedev už pred záverečným zápasom nemohol postúpiť a spočiatku sa zdalo, že nemá ani motiváciu. Prehral hneď svoje úvodné podanie, no v ďalšom priebehu sa zlepšil a svojmu súperovi nedal nič zadarmo. Ten však po úvodnom brejku dokázal dopodávať set do víťazného konca 6:4. V druhom to už bolo oveľa dramatickejšie, Medvedev sa zmobilizoval, niekoľkokrát si pýtal podporu od divákov a až v deviatom geme pustil Zvereva k brejkbalu. Ten mohol byť rozhodujúci, no Rus ho odvrátil a chvíľu na to po čistej hre viedol 6:5. Keďže aj Zverev sa mohol spoľahnúť na silný servis, set dospel až do tajbrejku. Medvedev v ňom dvakrát zariskoval pri tesných loptičkách súpera, keď ich neodohral, no jastrabie oko ukázalo, že sa mýlil. Dostal sa pod tlak, pokazil podanie a Zverev mal k dispozícii dva mečbaly. Premenil hneď prvý a postúpil do semifinále.

"Ešte sa musí stále zlepšovať. Teraz to nebude o nič ľahšie, sme v semifinále a zostali len štyria najlepší hráči. Musím ukázať moju najlepšiu hru, aby som mal šancu postúpiť," povedal Zverev.

Duel lídra svetového rebríčka Nadala a šiesteho nasadeného Tsitsipasa bol od úvodnej loptičky nesmierne dramatický a vyrovnaný. Hráči predviedli niekoľko dlhých výmen a na oboch stranách padlo mnoho parádnych úderov, no i chýb v rozhodujúcich momentoch. Nadal v úvode ťažil z podania, ale kazil najmä po úderoch z forhendu. V úvodnom sete si obaja držali podania a dospel až do tajbrejku. V ňom už Španielovi prvý servis nevychádzal a prehral 4:7. V druhej sade sa Nadal vysunul bližšie k sieti, viac na súpera tlačil. V piatom geme si ako prvý v zápase vypracoval brejkbaly, no využil až štvrtý v deviatej hre a vyhral druhý set 6:4, keď premenil tretí setbal. V treťom dejstve to bol opäť boj o každú loptičku, Nadal si v piatom a siedmom geme vypracoval ďalšie tri brejkbaly, ale Tsitsipas ich dokázal odvrátiť. V jedenástej hre sa mu to už nepodarilo, Nadal ho druhýkrát brejkol a podával na víťazstvo a šancu na postup do semifinále. Tú si nenechal vziať a za stavu 40:15 využil hneď prvý mečbal.

Nadal rovnako ako v druhom skupinovom zápase s Medvedevom dokázal otočiť priebeh stretnutia, pričom proti Rusovi prehrával v treťom sete už 1:5 a za tohto stavu odvrátil mečbal.

Nadalovi po zápase odovzdali aj cenu pre koncoročného lídra svetového rebríčka, tú získal už piatykrát v kariére. "Som veľmi rád, že opäť držím túto trofej v rukách. Bolo za tým veľké množstvo tvrdej práce a bez môjho tímu by som to nedokázal, preto mu veľmi ďakujem. Táto trofej je za celoročnú prácu, ale chcem sa vám poďakovať aj za podporu v dnešnom zápase. Ešte neviem, či sa uvidíme aj zajtra, lebo to sa rozhodne až večer, ale myslím si, že dnes som pre to urobil úplne všetko. Ak nie, tak vám ďakujem a snáď o rok," povedal Nadal priamo na kurte. Ako sa ukázalo, bola to jeho rozlúčka s turnajom.

Zo skupiny Björna Borga postúpil do semifinále z prvého miesta piaty nasadený Dominic Thiem z Rakúska a po triumfe nad Srbom Novakom Djokovičom aj tretí hráč turnaja Roger Federer zo Švajčiarska.