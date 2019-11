Tenis-Masters: Zverev zdolal Medvedeva a postúpil spolu s Tsitsipasom

TASR

Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší po víťazstve nad Rusom Daniilom Medvedevom v zápase dvojhry na turnaji majstrov v Londýne 15. novembra 2019. — Foto: TASR/AP

Londýn 15. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev zvíťazil v záverečnom zápase skupiny Andreho Agassiho nad Rusom Daniilom Medvedevom 6:4, 7:6 (4) a ako posledný postúpil do semifinále turnaja majstrov v Londýne. Z tejto vetvy postúpil z druhého miesta na úkor Španiela Rafaela Nadala, z prvej priečky ide ďalej Grék Stefanos Tsitsipas. Ten sa v boji o finále stretne v sobotu so Švajčiarom Rogerom Federerom, Zverev nastúpi proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.

Nadal sa síce po prvom piatkovom zápase, v ktorom zdolal Tsitsipasa 6:7 (4), 6:4 a 7:5, dostal na čelo tabuľky, no na to, aby tam zotrval, potreboval akýkoľvek triumf Medvedeva v druhom stretnutí. Z druhého miesta by v takom prípade postúpil Grék. No obhajca trofeje Zverev svoju úlohu zvládol a do semifinále prestížneho turnaja sa nakoniec pozrie on.

Medvedev už pred záverečným zápasom nemohol postúpiť a spočiatku sa zdalo, že nemá ani motiváciu. Prehral hneď svoje úvodné podanie, no v ďalšom priebehu sa zlepšil a svojmu súperovi nedal nič zadarmo. Ten však po úvodnom brejku dokázal dopodávať set do víťazného konca 6:4. V druhom to už bolo oveľa dramatickejšie, Medvedev sa zmobilizoval, niekoľkokrát si pýtal podporu od divákov a až v deviatom geme pustil Zvereva k brejkbalu. Ten mohol byť rozhodujúci, no Rus ho odvrátil a chvíľu nato po čistej hre viedol 6:5. Keďže aj Zverev sa mohol spoľahnúť na silný servis, set dospel až do tajbrejku. Medvedev v ňom dvakrát zariskoval pri tesných loptičkách súpera, keď ich neodohral, no Jastrabie oko ukázalo, že sa mýlil. Dostal sa pod tlak, pokazil podanie a Zverev mal k dispozícii dva mečbaly. Premenil hneď prvý a postúpil do semifinále.