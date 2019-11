TASR

Tenis-Masters: Do semifinále štvorhry Herbert s Mahutom a Cabal s Farahom

Herbert a Mahut sa v sobotňajšom semifinále stretnú s poľsko-brazílskym párom Lukasz Kubot, Marcelo Melo. Cabal a Farah nastúpia proti Ravenovi Klaasenovi z Juhoafrickej republiky a Michaelovi Venusovi z Nového Zélandu.

Na snímke kolumbijskí tenisti Juan Sebastian Cabal (vpravo) s Robertom Farahom (vľavo). — Foto: TASR/AP

Londýn 15. novembra (TASR) - Francúzski tenisti Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut postúpili do semifinále štvorhry na turnaji majstrov v Londýne z prvého miesta skupiny Maxa Mirného. Siedmy nasadený pár o tom rozhodol v piatkovom zápase s holandsko-rumunskou dvojicou Jean-Julien Rojer, Horia Tecau, v ktorom triumfoval 6:3 a 7:6 (4) a ide ďalej bez straty setu. Triumf Francúzov zároveň znamenal, že z druhého miesta postúpil medzi najlepšie štyri tímy aj najvyššie nasadený pár z Kolumbie Juan Sebastian Cabal a Robert Farah.

Rojer s Tecauom potrebovali na prienik do semifinále získať aspoň jeden set, čo sa im však nepodarilo. V prvom často chybovali a na súperov jasne nestačili. Druhé dejstvo dotiahli až do tajbrejku, no v ňom dvakrát stratili svoje podanie a Francúzi premenili hneď prvý mečbal.

