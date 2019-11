TASR

Dnes o 09:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Olympijské: V Šamoríne sa zišlo viac ako 100 olympionikov, prišiel aj Zachara

Na prvý Národný zraz olympionikov, ktorý usporiadala Slovenská asociácia olympionikov, prišlo viac ako sto športovcov.

Na snímke boxer Ján Zachara počas Národného zrazu olympionikov. Šamorín, 15. novembra 2019. — Foto: TASR/Michal Svítok

Šamorín 15. novembra (TASR) - Na jednom mieste na Slovensku sa ešte nikdy nestretlo toľko olympionikov rôznych generácií a z rôznych športov ako v piatok v šamorínskom centre X-bionic sphere. Na prvý Národný zraz olympionikov, ktorý usporiadala Slovenská asociácia olympionikov, prišlo viac ako sto športovcov. Nechýbala medzi nimi väčšina slovenských olympijských víťazov a medailistov ako Michal Martikán, Miloslav Mečíř, Elena Kaliská, Ján Zachara, Anton Tkáč, bratia Peter a Pavol Hochschornerovci, Matej Tóth, bratranci Peter a Ladislav Škantárovci, Jozef Lohyňa, Zuzana Rehák Štefečeková, Jozef Krnáč, Slavomír Kňazovický, Danka Barteková, Igor Liba, František Kunzo, Jozef Gönci a ďalší.

Každého olympionika čakal po príchode dekrét o titule OLY od svetovej asociácie olympionikov, ktorý môžu olympionici používať za menom aj v oficiálnom styku. Organizácia NZO je prvá veľká úloha SAO od jej tohtoročného znovuobnovenia. Cieľ SAO je organizovať takéto stretnutie každý rok a pracovať ešte na iných projektoch a počas celého roka šíriť ideály olympizmu aj po školách a dostávať do povedomia študentom terajšiu, ale aj staršiu generáciu olympionikov. „Bolo pár ľudí, ktorým záležalo na tom, aby sa táto asociácia obnovila. Naštartoval to Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. My odvtedy pracujeme a snažíme sa to posunúť ďalej. Chceme hlavne pripraviť dobrú atmosféru pre olympionikov a ponúknuť im to, čo by asociácia mala ponúkať,“ povedal predseda SAO Michal Martikán.

Na snímke spoločná fotografia účastníkov Národného zrazu olympionikov. Šamorín, 15. novembra 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Najstarším účastníkom piatkovej stretávky bol 91-ročný Ján Zachara, olympijský víťaz v boxe z roku 1952. „Som prekvapený, že sa niečo takéto uskutočnilo, pretože je to po prvý raz. V duchu som si myslel, že sa už niečo podobné neuskutoční. Pomaly sa totiž vytrácame z myslí. Pre nás bývalých športovcov je to pekná pamiatka," povedal Zachara. Vzápätí ukázal, že napriek pokročilému veku mu nechýba zmysel pre humor: "Poznám tu Miška Martikána a ďalších športovcov, ale neviem, koľkých budem poznať naozaj. Viete, ja už mám svoj vek, takže komu niečo dlhujem, to si už nepamätám. Ale kto dlhuje mne, to viem hneď." Zachara nad pozvánkou neváhal, od prvej chvíle bol rozhodnutý, že príde: "Ja sa na takéto stretnutia teším, lebo ja už veľa príležitostí mať nebudem. Takže ja nemôžem premýšľať nad tým, aby som sa s niekým takto stretol. Neváhal som.“

Do Šamorína dorazil aj Jozef Lohyňa, majster sveta z roku 1990 z Tokia v zápasení vo voľnom štýle a držiteľ bronzu z OH 1988 v Soule: „Ja som zažil olympiádu ako reprezentant SR aj Československa. Táto asociácia zaspala, ale teraz to chytili do rúk mladší a majú dobré myšlienky. Ľudia by vďaka nej mali mať ambície a motiváciu, prečo sa aktívne venovať športu, aby dosahovali svetové titul, a aby o nich neskôr bolo postarané.“

Základná myšlienka SAO je informovať a šíriť úspechy, ktoré slovenskí olympionici dosiahli. „Pre olympionikov, ktorí ešte športujú, tí majú menej možností, ktoré im my vieme ponúknuť, ale množstvo legiend, ktoré na Slovensku máme, tak ľudia o nich nevedia. Najmä deti. Takže základná vec, ktorú by sme radi naštartovali, je informovanosť. Pretože máme veľa vzorov a nevyužívame ich. Nikdy sa olympionici nestretli na väčšej akcii ako dnes. Preto by sme radi pokračovali. Máme veľa projektov, ale ešte sú v štádiu príprav a nemôžem teraz o nich povedať viac,“ povedal Martikán.

Na snímke predseda Slovenskej asociácie olympionikov (SAO) Michal Martikán počas Národného zrazu olympionikov. Šamorín, 15. novembra 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Na zraze sa ukázali aj športovci, ktorí reprezentovali Slovensko pod piatimi kruhmi v kolektívnych športoch. Prišli hokejistky Jana Kapustová, Zuzana Tomčíková a Iveta Frühauf Karafiátová, ich mužskí kolegovia Igor Liba a René Pucher. V družnej debate bolo vidieť aj basketbalistky. „Stretávame sa ako kedy, raz to vyjde, raz nie, teraz sme si to zorganizovali, aby sme sa porozprávali. Škoda, že nás nie je viac, ale tešíme sa z toho,“ uviedla pre TASR Zuzana Žirková, medailistka z majstrovstiev Európy v basketbale, trojnásobná víťazka Euroligy a účastníčka OH 2000 v Sydney.