TASR

Dnes o 16:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slováci sa zomkli. Za 24 hodín vyzbierali pozostalým stredajších tragédií takmer 45-tisíc eur

Pomoc podľa Ľubice Dundekovej z portálu Ľudia Ľuďom stále narastá.

Na snímke hasiči vyťahujú vrak havarovaného autobusu na mieste dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. novembra 2019 na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. — Foto: TASR/Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Za 24 hodín od tragických udalostí poslala verejnosť na pomoc pozostalým rodinám obetí z nehody autobusu a troch žien z Revúcej viac ako 45 000 eur. Pomoc podľa Ľubice Dundekovej z portálu Ľudia Ľuďom stále narastá.

Krátko po udalostiach vznikla na portáli ĽudiaĽuďom.sk výzva na pomoc pozostalým rodinám. Vyzbierané peniaze budú rozdelené rodinám 12 obetí dopravnej nehody autobusu pri Nitre, a pozostalým troch žien z Revúcej, ktoré odniesla rieka pri snahe zachrániť opustené psy z miestneho útulku zasiahnutého povodňou.

„Tieto udalosti navždy poznačia všetkých zúčastnených a ich rodiny. Najviac tých, ktorí sa budú musieť vyrovnávať so stratou milovaných - detí, vnúčat, súrodencov, rodičov a starých rodičov. Nečakaná tragická udalosť nás mnohých môže dostať aj do existenčných problémov, preto chceme pomôcť pozostalým aspoň zmierniť náklady spojené so stratou ich blízkych. Darované peniaze rozdelíme rovným dielom rodinám obetí. Pridajte sa a prejavme spolu solidaritu. Sila je v spájaní sa," uviedla autorka výzvy Zuzana Suchová.

Podľa výkonnej riaditeľky Ľudia ľuďom Elly Šingliarovej reagovali darcovia na výzvu okamžite. "Za dve a pol hodiny od zverejnenia výzvy podporila široká verejnosť rodiny pozostalých sumou viac než 10 000 eur. Za 24 hodín to už je viac ako 36 000 eur (v dobe publikovania správy je to dokonca 45-tisíc eur, pozn. redakcie) a podpora stále narastá. Sila ľudskej spolupatričnosti a ochota pomáhať je obrovská," uviedla.

Verejnú iniciatívu ocenili aj premiér Peter Pellegrini a prezidentka Zuzana Čaputová. „Zbierku vnímam ako prejav súcitu a spoluúčasti a myslím si, že to je teraz najviac, čo môžeme rodinám pozostalým poskytnúť," povedala prezidentka.

„Myslím si, že je dobré, keď sa verejnosť vie v ťažkých časoch zomknúť, že vie prejaviť mieru solidarity. Určite sú medzi ľuďmi, ktorí sú postihnutí týmto nešťastím, mnohí v ťažkej ekonomickej a zložitej sociálnej situácii. Chcem oceniť súdržnosť slovenského národa v ťažkých časoch, som rád, že to ešte stále v sebe máme a vieme si pomôcť. Pretože v týchto dňoch nám pomôže iba ľudská blízkosť, solidarita a pomoc druhému," skonštatoval premiér. Spolu s prezidentkou vyzval k zvýšenej opatrnosti vodičov na cestách.