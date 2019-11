Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Trvalo 70 rokov, kým dokázali, že je nevinný. Najmladší chlapec odsúdený na smrť inšpiroval film Zelená míľa

George Stinney Junior je najmladšou osobou, ktorá bola v histórii USA odsúdená na smrť. Po 70 rokoch dokázali jeho nevinu.

George bol nespravodlivo odsúdený na smrť. — Foto: Facebook/Other Perspectives/Youtube

CLARENDOM COUNTRY 17. novembra - Keď sa povie meno George Stinney, takmer nikto nevie, o koho ide. Príbeh štrnásťročného chlapca je veľmi smutný a skľučujúci. Avšak po rokoch sa mu dostalo aspoň malej spravodlivosti.

George pochádzal z Južnej Karolíne z mesta Clarendon County. Mesto bolo koľajnicami rozdelené na černošskú a bielu štvrť. Písal sa rok 1944, George žil s rodičmi a dvoma mladšími sestrami a starším bratom Johnom neďaleko koľajníc. V tom čase v USA vrcholila rasová diskriminácia.

V zime toho roku sa v meste stala obrovská tragédia. Niekto zavraždil dve dievčatká - osemročnú Mary Emma Thamesovú a Betty June Binnickerovú, ktorá mala jedenásť rokov. Ich telá boli nájdené na afroamerickej strane blízko domu, v ktorom bývala rodina Stinneyovcov.

Dievčatá zbierali kvety

Mladý chlapec pomáhal dievčatká hľadať. Deň pred nálezom ich tiel išli na výlet na bicykli, pričom chceli ísť hľadať kvety. Cestou stretli Georga Stinneyho s jeho sestrou a pýtali sa ich, kde by kvety mohli nájsť.

George Stinney mal iba 14 rokov a popravili ho na elektrickom kresle. Foto: Wikimedia

Vypočúvanie a súdny proces prebehli nespravodlivo

Polícia zatkla Georga bez toho, aby mala dôkazy a bez prítomnosti jeho rodičov. Bol vypočúvaný veľmi krátko, bez prítomnosti právneho zástupcu a rodičov. Druhý deň po výsluchu bol George obvinený z vraždy prvého stupňa. Až do súdu bol držaný vo väzení a rodičia ho nesmeli ani navštíviť.

Bolo to presne 81 dní, čo chlapec nebol v kontakte ani s jeho právnym zástupcom. Súdny proces trval len dve hodiny. Záverečný verdikt padol v priebehu desiatich minút a George Stinney bol odsúdený na popravu na elektrickom kresle.

Všetci porotcovia a prísediaci ľudia boli bieli. V tom čase mali afro-američania zákaz podieľať sa na súdnych procesoch. Foto: Pixabay/succo

Stinneyho rodina, miestna cirkev a aj národná asociácia pre pokrok ľudí farebnej pleti sa pokúšali zastaviť popravu, ale nič nedosiahli. Georgeovi rodičia prišli o prácu a kvôli hromadiacim sa útokom museli napokon dokonca z mesta odísť.

Súdny proces bol obnovený

Tri mesiace po vražde dievčat bol George prinútený sadnúť si do elektrického kresla. Celý čas v rukách zvieral bibliu. Vzhľadom na to, že George bol mladý, iba 14-ročný chlapec, len s ťažkosťami sa ho podarilo upnúť do elektrického kresla. Aby sa tam vôbec zmestil, George si sadol práve na bibliu, aby bol vyšší.

O 70 rokov neskôr bola jeho nevina nakoniec dokázaná sudcom z Južnej Karolíny. Predmet, ktorým boli obe dievčatá zavraždené, vážil viac ako 19,07 kilogramov. Preto nebolo možné, aby ho Stinney vedel zdvihnúť, nieto ešte, aby ním mohol dievčatá tvrdo zasiahnuť a zabiť ich. O prešetrenie prípadu požiadalo v roku 2004 niekoľko jednotlivcov z Northeastern University School of Law. Prípad bol uzavretý v roku 2014.

Príbeh chlapca inšpiroval aj Stephena Kinga, aby napísal knihu Zelená míľa, ktorá bola neskôr sfilmovaná.