Marián Balázs

Bojoval proti režimu, no nikdy netúžil po sláve: Keď ma komunisti zavreli, mal som z toho radosť

Proti režimu sa počas socializmu v Československu bojovalo rôzne a toto obdobie prinieslo množstvo nenápadných hrdinov, ktorí odvážne prispeli svojou troškou.

BRATISLAVA 17. novembra - Proti komunistickému režimu sa počas socializmu v Československu bojovalo rôzne a toto obdobie prinieslo množstvo nenápadných hrdinov, ktorí odvážne prispeli svojou troškou. Medzi nich patrí aj Alojz Gabaj, ktorý bol hosťom v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom.

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie porozprával, kvôli čomu skončil v poľskom a neskôr aj slovenskom väzení, prečo sa po rozsudku cítil radostne a ako po rokoch dopadlo stretnutie so „starým známym". V decembri 1983 boli na poľskej strane hraníc za pašovanie náboženskej literatúry zatknutí traja mladí ľudia - Tomáš Konc, Branislav Borovský a Alojz Gabaj.

V rozhovore s Alojzom Gabajom sa dozviete aj: čo dopomohlo k tomu, že ich pohraničiari chytili,

aká bola poľská väzba,

taktiku, ktorú používali na jeho zlomenie, a ako ju odhalil,

ako ho neskôr z Košíc radšej poslali do Bratislavy a prečo,

jeho pocity po odsúdení,

o stretnutí s mužom, ktorého si pamätal z cely.

Posledne menovaný vysvetľuje, že nešlo o prvú akciu. Chytili ho až na jedenástykrát. Náboženskú literatúru ako napríklad biblie menili za jedlo, keďže v Poľsku bol podľa jeho slov nedostatok potravín. „Chceli sme aspoň trošku pomôcť, ako sa dalo," vysvetlil pán Gabaj pre Dobré noviny.

Nasledovalo obdobie, ktoré strávila trojica vo väzbe v Poľsku a neskôr na Slovensku. Komunisti používali zákerné taktiky - Alojzovi napríklad tvrdili, že jeho mama zomrela, a a ako sa ho snažili nachytať spoluväzni spolupracujúci s režimom. Trojica bola nakoniec aj odsúdená. Alojz a Branislav dostali 14 mesiacov nepodmiečne, Tomáš 12 mesiacov.

Ako vraví, po odsúdený mal radosť a pociťoval také vnútorné nadšenie. „Z toho, že ma zatkli a že môžem za takúto vec sedieť. V podstate som vedel, že som nič zlé neurobil. Chcel som pomôcť ľuďom, ktorí sa túžili nábožensky vzdelávať,“ povedal a dodal: „To, že som vo väzení strávil určitú dobu, bolo to nepríjemné, ale bolo to pre mňa veľkým povzbudením a otvorením väčšieho obzoru. Aj sám sebe som si utvrdzoval, ako som silno veriaci a čo mi to vlastne dalo. Dodnes mám ohromnú radosť, keď tieto náboženské knižky aspoň jednému človeku pomohli sa obrátiť."