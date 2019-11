Klaudia Fiolová

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ako sa tvár maďarského dôchodcu stala známym meme: Mojej žene sa to nepáčilo

Príbeh maďarského dôchodcu, ktorý sa stal z jedného dňa na druhý najznámejším človekom na internete.

— Foto: Facebook: Hide The Pain Harold

BUDAPEŠŤ 15. novembra - Ak používate internet, určite ste sa stretli s obľúbenými meme obrázkami. Tie sa najčastejšie používajú pri situácii alebo udalosti, ktorú chceme vtipne opísať či zosmiešniť. Niekedy je k meme aj sprievodný text, inokedy stačí len výraz tváre. A práve tvár jedného človeka sa stala z jedného dňa na druhý celosvetovým fenoménom.

Myslel si, že sa objaví len na pár stránkach

András Arató pred deviatimi rokmi len hľadal niečo na internete, keď natrafil na vlastnú fotku. „Ľudia si myslia, že sa za mojím úsmevom skrýva veľká bolesť. Preto ma aj nazvali Hide the Pain Harold, čo v preklade znamená Skry svoju bolesť, Harold,“ povedal András v rozhovore pre britstký portál The Guardian. Spomína si, ako ho oslovil neznámy fotograf s prosbou, či by si ho mohol odfotiť. Povedal mu, že by sa jeho podobizeň hodila do fotobánk, ktoré sú voľne dostupné na internete. Andrásovi sa zapáčila táto myšlienka a súhlasil s fotením. Počas dvoch rokov vznikli v ateliéri pri Budepešti stovky fotografií bývalého elektroinžiniera. „Myslel som si, že moje fotky sa použijú na reklamné materiály a objavím sa maximálne tak na niektorých webových stránkach spoločností,“ spomína dnes dôchodca. Ani vo sne by mu nenapadlo, že jeho tvár bude patriť medzi najznámejšie meme obrázky.

Potom, ako sa jeho tvár stala známou po celom svete, začali sa mu ozývať novinári

Keď sa novinári dozvedeli, kto je ten muž, ktorý stojí za najslávnejším meme, hneď ho kontaktovali. Chceli od neho rozhovor a vyjadrenie. „Mojej žene sa to vôbec nepáčilo a myslela si, že som narušil naše súkromie. Nepáčilo sa jej, ako ma vykreslili, a že o mojom úsmeve hovorili to, že sa za ním skrýva bolesť,“ prezradil András. Niektorí ľudia si mysleli, že jeho tvár niekto upravil na počítači, a že to ani nie je fotografia existujúceho človeka.

— Foto: Facebook: Hide The Pain Harold

— Foto: Facebook: Hide The Pain Harold

Po zverejnení fotky začal dostávať lukratívne pracovné ponuky

Zrazu bola Andrásova tvár všade. Niektoré stránky na Facebooku použili jeho fotku ako profilovú. Boli to stránky, ktoré mali státisíce sledovateľov. V roku 2017 si preto povedal, že keď už každý používa jeho fotku, prečo by si nemohol založiť vlastnú Facebookovú stránku. „Vytvoril som si vlastnú stránku, kde som začal pridávať fotky a videá z mojich ciest. Vtedy som začal dostávať pracovné ponuky a zahral som si aj v televíznej reklame v Maďarsku,“ hovorí András. Odvtedy sa jeho život zmenil od základov. Jedna anglická futbalová web stránka po neho dokonca poslala lietadlo, aby za nimi vycestoval a natočil pre nich video o meste Manchester. Jeho tvár sa objavila na vernostných kartách, ďalších reklamách a aj vo videoklipe.

Za posledný rok vycestoval kvôli práci do 20 krajín

Ako priznal pre Guardina, keď ho začali pozývať do sveta, začal sa cítiť ako celebrita. „Mal som vlastnú ochranku, ľudia ma spoznávali na ulici a tlieskali mi. Bol to veľmi zvláštny, ale na druhej strane dobrý pocit,“ opisuje András svoje emócie. Jeho tvár sa nepoužíva len ako vtipný odkaz, ale slúži aj na dobré účely.

András sa stal tvárou kampane pre duševné zdravie, a tak to konečne, po 10 rokoch, už nie je iba o meme obrázku. „Mám 74 rokov. Pracoval som 40 rokov ako elektroinžinier. Nikdy predtým som nemal prejav pred väčším publikom a ani na YouTube kanáli. Toto je pre mňa len akási rola, kde hrám vtipného muža z meme. Nie som ale smutný človek, akým si ma internet vykreslil. Som práveže z tých šťastnejších," prezradil András pre portál The Guardian.