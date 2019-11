Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Posuňte gauč vo vašej izbe a ušetrite na účte za elektrinu

S týmto malým trikom si ušetríte peniaze na účte za elektrinu.

— Foto: Pexels

BRATISLAVA 16. novembra - Účet za elektrinu sa môže vyšplhať do vysokých čísel, a to hlavne počas zimného obdobia. Mnohí ľudia si radiátory v bytoch nastavujú na vyšší stupeň, aby boli doma v teplúčku. Existuje pár trikov, vďaka ktorým ľahko môžete ušetriť práve na elektrine a zároveň sa nemusíte báť, aký účet vám o pár mesiacov príde.

Dávajte si pozor na nábytok v blízkosti radiátorov

Nábytok by nemal slúžiť len ako doplnok do vášho bytu, ale mal by spĺňať aj praktickú funkciu. Ak ho umiestnite na zlé miesto, môže vám v byte znižovať pocit tepla. Na radiátor by ste nemali nič položiť, ani ho nejakým spôsobom zakryť.

Veľa ľudí si taktiež práve do jeho blízkosti dáva svoje gauče, čo nie je veľmi ideálna voľba. Ak ste sa v tom našli aj vy, možno by sa zišla malá úprava priestoru. Veľký nábytok by sa nemal nachádzať v blízkosti radiátorov, lebo bránia tomu, aby sa teplo šírilo z vykurovacieho telesa do miestnosti.

Ak chcete ušetriť, dôležitý je aj výber závesov

Ak dlhé a ťažké závesy prekrývajú radiátor, teplo sčasti pohlcujú a sčasti smerujú do okna nad radiátorom, čo spôsobuje jeho únik smerom von cez sklo a rámy. Výsledkom je vysoká spotreba energií, ktorej sa dá jednoducho predísť. Zaveste si do izby závesy a záclony, ktoré sú kratšie a siahajú len po parapetnú dosku. Týmto spôsobom necháte radiátor odkrytý.