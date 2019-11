TASR

Dnes o 12:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Kvalifikácia Euro 2020: Slováci chcú v Rijeke víťazstvo, podľa Hapala môžeme prekvapiť

Z mimoriadne vyrovnanej skupiny ešte stále môže postúpiť kvarteto Chorvátsko, Maďarsko, SR a Wales.

Pavel Hapal — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti majú pred sebou vrchol kvalifikácie EURO 2020 v podobe záverečných dvoch zápasov E-skupiny v Chorvátsku (sobota 16. novembra v Rijeke, 20.45 h) a s Azerbajdžanom (utorok 19. novembra v Trnave, 20.45). Z mimoriadne vyrovnanej skupiny ešte stále môže postúpiť kvarteto Chorvátsko, Maďarsko, SR a Wales.

Zverenci trénera Pavla Hapala strácajú z tretieho miesta tabuľky na chorvátskeho lídra 4 body, na druhých Maďarov dva, pred štvrtým Walesom majú dvojbodový náskok. Okrem duelov SR sa už uskutočnia len dva súboje, Wales sa najprv predstaví v Baku a potom v Cardiffe bude hostiť Maďarsko.

Chorvátom stačí bod

Postupová situácia sa vyvinula tak, že úradujúcemu vicemajstrovi sveta z Chorvátska stačí na prienik na ME bod. Aby mali Slováci všetko vo vlastných rukách, potrebujú v Rijeke vyhrať, čo si celý tím na čele s českým trénerom dobre uvedomuje.

„Ani pre Chorvátsko toto nebude úplne jednoduchý zápas. My urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní. Úspech pre nás znamená víťazstvo. Nemám rád slovo musíme, my chceme vyhrať. Vieme, že postupová matematika je jasná, ak vyhráme oba zápasy, postúpime. Ide do tuhého a ja verím, že sa dobre pripravíme a prekvapíme. Futbal už veľakrát priniesol prekvapenia a prečo by to nemohlo byť aj tentoraz," povedal pred predposledným kvalifikačným vystúpením Hapal.

Zároveň dodal: „Kľúč k postupu je minimálne ten, že musíme zdolať Azerbajdžan a aj to bude veľmi ťažký zápas. Sme tiež ohrození kartami, aj to musíme brať do úvahy. Veríme, že sa dobre rozhodneme so základnou zostavou, ktorá vybehne v Chorvátsku, a že nás výsledok poteší."

Máme im čo vracať

Slováci majú súperovi čo odplácať. V septembri v Trnave dostali od tímu kouča Zlatka Daliča lekciu 0:4. Následne zareagovali výhrou 2:1 v Maďarsku, situáciu si ale skomplikovali domácou remízou 1:1 s Walesom. „Motivácia bude podobná. Pretože prvý zápas s Chorvátskom sme spackali, ale hneď sme na to dobre nadviazali v ďalšom zápase. Myslím si, že hráči majú prvý zápas stále v hlavách a dobre na to zareagujú aj teraz v Chorvátsku," povedal kormidelník "sokolov".

Hosťom budú chýbať zranený stredopoliar László Bénes z Borussie Mönchengladbach a suspendovaný stopér Norbert Gyömbér z Perugie Calcio. K dispozícii už bude stopér Lazia Rím Denis Vavro, ktorý v októbri proti "drakom" pre trest nenastúpil.

V „žltom ohrození" sú Marek Hamšík z čínskeho Ta-lien I-fang a Juraj Kucka z Parmy. Ak by sa Slovákom nepodarilo postúpiť z kvalifikácie, stále existuje šanca účasti v baráži cez Ligu národov.

Na možnosť postúpiť cez Ligu národov nepozerá

Tejto alternatíve ale Hapal v tomto momente nevenuje žiadnu pozornosť: „Vôbec sa na to nepozerám. Sme v rozbehnutej kvalifikácii, a ak by sa aj stalo najhoršie a prehráme v Chorvátsku, stále máme šancu dostať sa na EURO. Budeme robiť svoju prácu ako to najlepšie pôjde a počkáme na záver, ako sa to skončí. Až potom budeme prípadne riešiť nejakú baráž cez Ligu národov."

Zdravotne v poriadku je už aj obranca Herthy Berlín Peter Pekarík, skúsený hráč má tiež pred duelom v Rijeke vo všetkom jasno: „Vieme, čo nás v Chorvátsku čaká. Je tu finále kvalifikácie. Chorváti doma body nestrácajú. Musíme chorvátsku kvalitu zaskočiť našou bojovnosťou a nasadením. Ak tam chceme uspieť, každý musí ísť nadoraz. Nemôžeme podceniť žiadny detail, lebo Chorváti všetko trestajú. Kvalitu majú neskutočnú. Každý post majú nieže zdvojený, ale ztrojený. Musíme byť pripravení, že nastúpia v plnej sile. Aj Chorváti postrácali body, kde to nečakali. Každý môže bodovať s každým. Prajeme si, aby sme výsledok z prvého zápasu odčinili. Skupina je zamotaná, štyria môžu postúpiť a štyria budú pod tlakom. Musíme sa koncentrovať len na nás."

Na šampionát postúpia prví dvaja, cez kvalifikáciu už nemôže postúpiť Azerbajdžan. Slovensko z prvého miesta na ME určite dostanú víťazstvá v Chorvátsku a s Azerbajdžanom. Štrnásť bodov po remíze v Rijeke a domácej výhre s Azerbajdžanom (alebo rovnaký bodový zisk v obrátenom garde) by mu stačilo v prípade, ak Wales dvakrát remizuje, alebo ak zvíťazí v Baku a remizuje doma s Maďarskom.

Chorváti bez Lovrena, Vidu, Rakitiča aj Kramariča

Domácim budú chýbať vykartovaní skúsení stopéri Dejan Lovren a Domagoj Vida. Pre zranenie ani do druhého duelu proti SR nenastúpi stredopoliar FC Barcelona Ivan Rakitič. Daličovi budú chýbať aj zranení Andrej Kramarič a Matej Mitrovič.

„Chorváti majú široký káder. Určite absencie nahradia. Vieme, proti komu hráme, sú to vicemajstri sveta. Iba nadpriemerným výkonom si odtiaľ môžeme odniesť body. Inak to nebude možné," povedal kapitán SR Hamšík.

Duel na novom štadióne HNK Rijeka s kapacitou o čosi vyššou ako 8000 divákov povedie ako hlavný rozhodca Francúz Clément Turpin, na čiarach mu budú asistovať krajania Nicolas Danos a Cyril Gringore.

Slováci nastúpia s čiernymi páskami na rukávoch, takto si uctia pamiatku obetí stredajšej tragickej nehody autobusu pri obci Malanta neďaleko Nitry. Stretnutie bude vysielať v priamom prenose RTVS.