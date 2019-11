TASR

Dnes o 12:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini si uctili obete tragickej nehody pri Nitre

Vzdať úctu obetiam nehody prišla prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini.

Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini vzdávajú úctu obetiam nehody — Foto: Facebook/Zuzana Čaputová

Nitra 15. novembra (TASR) – Na Strednej odbornej škole (SOŠ) techniky a služieb v Nitre sa v piatok ráno konal pietny akt, na ktorom si žiaci i učitelia uctili pamiatku študentov, ktorí zahynuli v stredu (13. 11.) pri zrážke autobusu s nákladným autom.

Vzdať úctu obetiam nehody priamo na školu prišla prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a aj ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

SOŠ patrí k tým, ktorých sa tragédia dotkla najviac. V autobuse zahynuli štyria z jej študentov, ďalší utrpeli zranenia a jedna zo zranených žiačok prišla o oboch rodičov. Vzdať úctu obetiam nehody priamo na školu prišla aj prezidentka a premiér.

Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová Foto: Facebook/Zuzana Čaputová

Obaja navštívili aj neďaleké Gymnázium Párovská, ktorého žiak takisto zahynul pri nehode. Neskôr sa presunuli do krízového centra v neďalekých Kolíňanoch, pretože deväť z 12 obetí nehody bolo práve z tejto obce.

„Je to veľmi smutná udalosť, nehovoriac o tom, že zomreli deti. Tento týždeň bol mimoriadne tragický, pretože zomreli ľudia nie len tu, ale aj na iných miestach Slovenska. Sme všetci s nimi, mysľou som s pozostalými, pretože prísť o blízkeho človeka je asi tá najväčšia bolesť, aká sa dá zažiť," uviedla Čaputová.

„Celý národ dnes smúti s pozostalými a ťažko asi vyjadriť tie pocity, ktoré v sebe máme. Sme s rodinami, ktoré prežívajú asi najťažšie chvíle vo svojom živote. Ja môžem len ako predseda vlády garantovať, že všetkým sa snažíme maximálne pomôcť vo všetkom, čo tieto rodiny potrebujú. S pani prezidentkou držíme palce všetkým, ktorí sú ešte v nemocniciach a bojujú o svoj život," doplnil Pellegrini.

Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová Foto: Facebook/Peter Pellegrini

Obaja najvyšší ústavní činitelia ocenili aj verejnú zbierku na portáli ludialudom.sk, ktorá má pomôcť pozostalým rodinám. „Vnímam to ako prejav súcitu a spoluúčasti a myslím, že to je najviac, čo teraz môžeme rodinám a pozostalým poskytnúť. Vnímam to ako akt zomknutia sa ľudí a spoluúčasť na tej bolesti aj takýmto spôsobom. Takže som za to vďačná a ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť," povedala Čaputová.

Premiér ocenil zomknutosť ľudí a ochotu pomôcť iným. „Je dobré, keď spoločnosť vie v ťažkých časoch prejaviť solidaritu. Chcem oceniť túto súdržnosť slovenského národa a som rád, že to ešte v sebe máme, pretože iba tá solidarita a blízkosť jedného k druhému nám môže pomôcť. Musím s pani prezidentkou všetkých požiadať, aby si dávali veľký pozor na cestách, nech sa každý šťastne vráti domov," dodal Pellegrini.

Uctiť si pamiatku študentov, ktorí zahynuli pri tragickej zrážke, prišla na SOŠ aj ministerka školstva Martina Lubyová. „Prišli sme vzdať poctu obetiam. Ja som sa snažila najmä zistiť, či je všetko v poriadku, či majú dostatok psychologickej pomoci. Pani riaditeľka ma informovala, že situáciu zvládajú dobre. Dnes je tam desať psychológov, včera ich bolo päť. Pracujú individuálne so žiakmi aj kolektívne. Mali mať riaditeľské voľno, ale nakoniec sa rozhodli, že budú spolu v škole, aby prekonali tú situáciu spoločne, aby sa porozprávali," uviedla ministerka.

Foto: Facebook/Zuzana Čaputová

Študenti už od skorého rána prichádzali k dverám školy, aby si tu zapálením kahancov uctili pamiatku spolužiakov, ktorí pri nehode zahynuli. „Atmosféra je tu smutná, deti to veľmi prežívajú, všetkým sa to určite hlboko vryje do pamäti. Máme tu psychológov a veľmi pomáhajú deťom aj kolegom. Pretože aj učitelia to veľmi prežívajú, predsa len boli s deťmi dennodenne v kontakte," povedala riaditeľka SOŠ Dana Kročková.