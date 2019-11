Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Andreu hnevalo, že jej deti jedia sladkosti plné „éčok“. Sladkosti z obchodu začala vyrábať doma a deti rozdiel nespoznali

Deti milujú sladkosti, hlavne čokolády a lízanky. Tie z obchodov sú ale často plné škodlivých látok, ktoré by deti jesť nemali. Andrea mamičkám radí, ako môžu ľahko a rýchlo vyrobiť v pohodlí domova zdravé maškrty, ktoré budú deti zbožňovať.

BRATISLAVA 16. novembra - Žiadna matka deťom nechce odobrať maškrty. Andrea Kováčová má doma dve detičky, ktoré milujú sladké. Jej knižka Zdravé domáce sladkosti dokazuje to, že sladkosti môžu byť zdravé a ľahko pripraviteľné aj v pohodlí domova.

V obchodoch nájdete sladkosti, ktoré sú plné rafinovaného cukru a stužených tukov, ktoré neprospievajú organizmu tých najmenších. „Keď bola moja dcérka Peťka malá, do troch rokov nepoznala žiadne sladkosti. Boli to super časy. Prišli sme do obchodu, nič si nepýtala, lebo tie farebné papieriky plné cukru ani nepoznala. Prišiel ale prvý Mikuláš, návšteva škôlky, kde jednoducho cukríky, čokolády, lízanky dostala a, samozrejme, jej chutili," spomína Andrea. Aj to bol dôvod, prečo sa rozhodla vyrábať doma zdravé sladkosti. Teda také, ktoré nie sú plné rafinovaného cukru, ale využívajú prirodzenú sladivosť ovocia a zeleniny. Vďaka Andreiným nápadom si tak priamo doma môžete vyrobiť gumených medvedíkov z ovocia, lízanky z malín, tortu z mrkvy, jabĺčkový karamel či puding z banánu.

Vyrobte domácu sladkosť spoločne aj s vašimi deťmi Prichádzajú vianočné sviatky a aj Mikuláš. Doprajte vašim deťom sladkosť, ktorá je zdravá a vyrobená v pohodlí domova. V knihe Zdravé domáce sladkosti nájdete tie najobľúbenejšie detské maškrty ako brumík, lízanku, gumené cukríky alebo chutné raffaello. Andrea na Mikuláša mamičkám odporúča vyrobiť vlastný adventný kalendár a sladkosti do čižmičiek, ktoré zabalia do pestrofarebných obalov. Táto knižka je jediná na slovenskom trhu, ktorá kopíruje obchodné reťazce, a vďaka nej pripravíte zdravú verziu tých sladkostí, ktoré v obchodoch lákajú deti najviac.

— Foto: Archív: Andrea Kováčová

— Foto: Archív: Andrea Kováčová

— Foto: Archív: Andrea Kováčová

— Foto: Archív: Andrea Kováčová

Andrea sa rozhodla deťom vyrábať sladkosti doma a tie z obchodu už vôbec nechcú

Spolu s kamarátkou, ktorá je výživová poradkyňa, prišli na to, že deťom netreba odopierať sladké. Treba len dbať na to, v akej forme sa k cukru dostanú. „Aj ja som mala na začiatku problém s tým, ako ich odnaučiť od sladkosti z obchodu. Tiež ma deti počas nákupu prosili, nech im kúpim takú alebo onakú čokoládku. Nie je to pre matku príjemná situácia, keď musí povedať nie svojmu dieťatku. Teraz to už funguje tak, že poviem svojej dcérke, že si urobíme spoločne doma sladkosť, a ona sa na to veľmi teší," vysvetľuje Andrea.

Všetky recepty, ktoré Andrea vytvorila spoločne s inými matkami, sú ľahko a rýchlo pripraviteľné doma. V Andreinej knižke Zdravé domáce sladkosti nájdete nielen novú inšpiráciu na chutné sladkosti, ale najmä prídete na to, ako ich piecť a vyrábať zdravo a tak, aby z nich mali deti radosť a zároveň boli aj zdravé.

— Foto: Archív: Andrea Kováčová

— Foto: Archív: Andrea Kováčová

— Foto: Archív: Andrea Kováčová