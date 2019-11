TASR

Turnaj majstrov: Federer po skvelom výkone zdolal Djokoviča a postúpil do semifinále

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do semifinále turnaja majstrov v Londýne.

Roger Federer — Foto: TASR/AP

Londýn 14. novembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do semifinále turnaja majstrov v Londýne. Tretí nasadený hráč v priamom súboji o postup zo skupiny Björna Borga zdolal turnajovú dvojku Novaka Djokoviča v dvoch setoch 6:4 a 6:3.

Srb tak skončil v skupine a zároveň prišiel o možnosť stať sa koncoročnou svetovou jednotkou, tou bude piatykrát v kariére Španiel Rafael Nadal. Federer v 49. vzájomnom dueli velikánov znížil bilanciu na 23:26 zo svojho pohľadu a prerušil sériu piatich prehier s Djokovičom, vrátane päťsetovej z tohtoročného finále Wimbledonu.

Srb stratil šancu vyrovnať sa

Srb prehrou stratil šancu vyrovnať sa svojmu súperovi v počte triumfov na koncoročnom podujatí ATP, ktorý vyhral celkovo päťkrát (2008, 2012, 2013, 2014, 2015). Federer má na Masters na konte rekordných šesť víťazstiev (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) a do semifinále sa pri 17. účastiach nedostal jedinýkrát v roku 2008.

Vo vypredanej O2 aréne mal Federer lepší štart a hneď v prvej hre sa dostal k brejkbalu. Ten síce nevyužil, za stavu 1:1 si ale aj vďaka dvom dvojchybám súpera vypracoval ďalšie tri a čistou hrou zobral Djokovičovi servis.

Švajčiar ťažil z mimoriadne vysokej úspešnosti podania a keď sa dostal do náskoku 3:1, Djokovičovi prakticky nedal na príjme šancu zmazať manko. Prvý set tak Federer získal za 35 minút 6:4, keď využil hneď prvý setbal a celkovo pri svojom podaní stratil iba tri loptičky.

Bolo to špeciálne, tvrdí Federer

Djokovič v úvode druhého sete opticky vyrovnal hru, hoci v prvej hre opäť čelil dvom brejkbalom. Zverenec slovenského kouča Mariána Vajdu sa už ale dostával do hry aj pri podaní súpera a za stavu 2:1 sa dostal k prvej svojej šanci zobrať súperovi servis.

Federer sa pri brejkbale ubránil a za stavu 2:2 po chybách Djokoviča viedol 40:0. Srb sa z náročnej situácie nedostal a Švajčiar ho dokázal brejknúť ešte raz, keď za stavu 5:3 využil hneď prvý mečbal a čistou hrou korunoval svoj skvelý výkon.

„Vynikajúca atmosféra a proti mne vynikajúci súper. Bolo to niečo špeciálne, ja som si to od začiatku užíval a hral som naozaj dobre. Výborne som servoval, mal som jasný zápasový plán a ten dnes fungoval na jednotku. Už sa teším na víkend, dúfam, že ukážem opäť dobrý tenis," povedal Federer bezprostredne po zápase, ktorý trval iba 73 minút. V semifinále ho čaká víťaz skupiny Andreho Agassiho.

Víťazstvom sa rozlúčil Talian Berrettini

Víťazstvom sa s účinkovaním na turnaji rozlúčil Talian Matteo Berrettini, keď zdolal už istého víťaza skupiny Björna Borga Rakúšana Dominica Thiema v dvoch setoch 7:6 (3) a 6:3. Piaty nasadený Thiem už mal pred stretnutím zabezpečenú miestenku v semifinále. Berrettini si pripísal svoj vôbec prvý triumf na koncoročnom turnaji ATP, keď ukázal väčšiu vôľu i nasadenie.

Prvý set získal až v tajbrejku, hoci v deviatom geme za stavu 4:4 ako prvý brejkol súpera, Thiem však okamžite odpovedal rovnako. V tajbrejku ale Talian rýchlo viedol 4:0 a náskok už z rúk nepustil. 0 osude druhého dejstva rozhodol brejk Berrettiniho na 4:2, v deviatej hre potom využil hneď svoj prvý mečbal. Napriek výhre obsadil Talian v skupine poslednú priečku. Duel trval iba 76 minút.

Švajčiarsky tenista Roger Federer (vpravo) podáva ruku Srbovi Novakovi Djokovičov Foto: TASR/AP

„Som na seba hrdý. Ďakujem môjmu tímu, rodine i priateľom. Bola to naozaj neuveriteľná sezóna, na začiatku ktorej som ani nepomyslel na to, že sa môžem dostať až sem do Londýna. Som rád, že som sa rozlúčil víťazstvom, v dnešnom súboji s Dominicom som ukázal najmä svoju mentálnu silu," povedal bezprostredne po zápase Berrettini.