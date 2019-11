TASR

NBA: Bucks si poradili s Chicagom, Antetokounmpo sa zaskvel 38 bodmi

Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA doma nad Chicagom Bulls.

Giannis Antetokounmpo z Milwaukee po smeči do koša Chicaga — Foto: TASR/AP

New York 15. novembra (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA doma nad Dallasom Mavericks 106:103. Zápas ale zatienil sústavný piskot domácich priaznivcov na hosťujúceho Kristapsa Porzingisa.

Dvadsaťštyriročného centra si Knicks vybrali v prvom kole draftu v roku 2015 z celkového 4. miesta, no pred sezónou sa upísal Dallasu. Bučanie a pokriky fanúšikov sprevádzali Porzingisa počas každého dotyku s loptou.

„Nemyslím si, že by to ovplyvnilo moju hru. Samozrejme, že som všetko počul. Bolo to dosť hlučné, no snažil som sa hrať svoju hru a neprikladať tomu význam," uviedol po zápase podľa ESPN Porzingis. Piaty zápas s triple douple v prebiehajúcej sezóne zaznamenal Luka Dončič. Ani jeho 33 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií však nestačilo Dallasu na výhru.

Ďalší úspešný večer zažil hráč Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. Dvadsaťštyriročný basketbalista dosiahol 38 bodov pri výhre Bucks na domácej palubovke nad Chicagom Bulls 124:115.

„Celý tím odviedol skutočne perfektnú prácu. Po prestávke sme si povedali, že musíme hru viac kontrolovať. To sa nám nakoniec aj podarilo a získali sme dôležitý náskok," povedal Antetokounmpo. Hráči Milwaukee dokázali od roku 2017 zdolať Chicago sedemkrát za sebou.