TASR

Partizánske 14. novembra (TASR) Nový investor plánuje v Partizánskom zamestnať 300 ľudí

Do Partizánskeho mieri nový investor.

Foto: TASR/Jozef Poliak

Partizánske 14. novembra (TASR) - Do Partizánskeho mieri nový investor. Americká spoločnosť Medline, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok, tam plánuje zamestnať 300 ľudí. Jej investícia do nového závodu predstavuje 24 miliónov eur, s výrobou chce začať v roku 2022. Informoval o tom vo štvrtok v Partizánskom prezident Medline group Tripp Amdur.

Investor doposiaľ pôsobí v blízkych Bánovciach nad Bebravou, kde je v podnájme a zamestnáva tam 200 ľudí. V priemyselnom parku v partizánskej mestskej časti Malé Bielice plánuje vybudovať nový závod.

„Naše prvé kritérium bolo, aby umiestnenie nového závodu bolo čo najbližšie k tomu v Bánovciach nad Bebravou, kde máme zamestnancov, ktorých by sme si chceli udržať a uľahčiť im dochádzanie do nového podniku," uviedol Amdur.

V priemyselnom parku v Malých Bieliciach kúpila spoločnosť pozemky s rozlohou 100.000 štvorcových metrov (m2), výrobné priestory plánuje postaviť na ploche 20.000 m2. „Máme kapacitu postaviť tam ďalšiu budovu s rozlohou 20.000 m2, keď zaznamenáme nárast. V súčasnosti máme v Bánovciach nad Bebravou necelých 200 zamestnancov, v prvej budove v Partizánskom chceme zamestnať 300 ľudí," priblížil ďalej prezident spoločnosti.

Samospráva Partizánskeho hľadala investora do priemyselného parku so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dlhodobo. „Som rád, že sa nám to podarilo. Je to spoľahlivý investor zo Spojených štátov amerických. Ide stavať prvý závod na Slovensku. Výroba je zameraná predovšetkým na ženy, čo ma veľmi teší, o to viac, že obuvnícky priemysel tiež akcentuje ženy. Som presvedčený, že v čase, keď na území Európy začína recesia, je toto dobrá správa, pretože ľudia, ktorí budú hľadať prácu, ju nájdu v priemyselnom parku v Partizánskom," skonštatoval primátor Jozef Božik. Investícia podľa neho znamená ďalší dôležitý krok k rozvoju mesta a celého regiónu.

Spoločnosť mala na výber viac lokalít, priemyselný park v Malých Bieliciach sa javil ako vhodný, keďže je blízko jej podnájmu v Bánovciach nad Bebravou, povedal generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. „Aj tradícia obuvníckeho priemyslu sa hodí na to, čo robia. Tým predpokladajú, že investícia bude úspešná, nájdu si tu pracovníkov a budú tu vedieť efektívne fungovať," doplnil.

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti sa v Partizánskom pohybuje na úrovni troch percent, čo investor podľa Šimončiča nevidel ako problém. „Robia si aj svoje analýzy, nereagujú len na to, čo im ponúkame. V priemysle, ktorý obhospodarujú, je dosť vysoká zamestnanosť žien, čo môže poskytnúť a dať priestor tým, ktorí by mohli byť zamestnaní a nie sú. Mnohých zamestnancov, ktorých majú teraz, môžu dotiahnuť do tohto mesta. Myslím, že aj z analýz majú predstavu, že budú úspešní a my ich ako SARIO určite plne podporíme," uzavrel.

Americká spoločnosť sa zaoberá výrobou zdravotníckych pomôcok pre zdravotnícky personál pri ošetrovaní pacientov v nemocniciach. „Máme široké portfólio výrobkov. Tie, ktoré sa budú vyrábať v Partizánskom, sú najdôležitejšie z nich, pretože sa budú používať pri chirurgických zákrokoch," dodal Amdur.

Miestna samospráva rokuje aj s ďalšími potenciálnymi investormi, ktorí by mohli nájsť uplatnenie v Partizánskom. Primátor sa stretol so zástupcami firiem z Belgicka, Japonska, Nemecka, Spojených štátov amerických či Ruska.