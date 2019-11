TASR

Tipsport Liga: Ofenzívu HC Košice posilnil český útočník Květoň

Novou posilou HC Košice sa stal český hokejový útočník David Květoň.

Na snímke nová posila hokejového klubu HC Košice český útočník David Květoň — Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 14. novembra (TASR) - Novou posilou HC Košice sa stal český hokejový útočník David Květoň, ktorý sa s vedením klubu dohodol na zmluve do konca sezóny. Informovala o tom webstránka tipsportligistu.

Tridsaťjedenročný krídelník prišiel do Košíc z českého extraligového tímu HC Oceláři Třinec, z ktorého naposledy hosťoval vo Frýdku-Místku. V roku 2006 ho draftoval z celkového 104. miesta klub New York Rangers, do NHL sa však neprebojoval.

V mládežníckych časoch bol pravidelným členom reprezentačných výberov a neskôr štartoval aj za A-tím ČR, za ktorý 18 zápasov. Hral za fínsky Kärpät Oulu, prevažnú časť klubovej kariéry ale strávil v českej extralige, v ktorej získal 305 bodov v 581 zápasoch. V sezóne 2010/2011 získal s Třincom majstrovský titul.

Košice sa po jeho príchode rozlúčili s iným útočníkom Michalom Murčekom. „Davida Květoňa poznám z českej extraligy, je to útočník, ktorý môže hrať na poste ľavého i pravého krídelníka. Veríme, že jeho hokejové zručnosti, dôraz, korčuľovanie a najmä zakončenie pomôžu oživiť naše útočné rady," uviedol pre web HC Košice športový manažér klubu Jan Šťastný.