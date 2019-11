Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Vďaka nápadu šikovných Slovákov miznú zo sveta tisícky čiernych skládok. Ich cieľom je čistejšia planéta

TrashOut sa používa globálne vo viac ako 110 krajinách. Ich cieľom je mapovať a monitorovať čierne skládky a znížiť množstvo produkovaného odpadu.

— Foto: archív TrashOut

BRATISLAVA 14. novembra - Projekt TrashOut vznikol v roku 2012 ako študentský projekt z iniciatívy Jozefa Vodičku. V tom čase študoval vo Fínsku a v Singapure a zistil, že dané krajiny sú oveľa čistejšie ako Slovensko. Začal sa tak zamýšľať nad tým, čo by s tým mohol urobiť. Vtedy mu napadlo, že treba uľahčiť spôsob, akým sa zodpovedné úrady alebo aktivisti dozvedia o problémových miestach, kde sa nachádzajú skládky. Keďže študoval na IT škole, myšlienka využiť technológie pri riešení problému bola prirodzená. Následne prevzala vedenie projektu Lucia Kelnarová a spolu s Jozefom a tímom dobrovoľníkov rozvíjajú environmentálny projekt.

Dokopy bolo cez aplikáciu nahlásených 53 500 skládok, mnohé z nich sú už vyčistené, hovorí pre Dobré noviny projektová manažérka projektu TrashOut Lucia Kelnarová.

- Projekt vznikol len pred siedmimi rokmi, no aplikáciu TrashOut si obľúbili ľudia z celého sveta. Čo je cieľom projektu?

Cieľom environmentálneho projektu je zmapovať a monitorovať čierne skládky odpadu po svete a znížiť množstvo produkovaného odpadu tým, že bude uľahčovať občanom prístup k informáciám o odpade a recyklovaní.

- Darí sa vám napĺňať cieľ? Koľko nelegálnych skládok vám už ľudia nahlásili?

Dokopy bolo cez aplikáciu nahlásených 53 500 skládok, mnohé z nich sú už vyčistené. Veľkým pozitívom však je, že sme sa stali oficiálnou aplikáciou podujatia Svetový čistiaci deň, ktoré sa koná každý rok. Tento rok sa zapojilo 20 miliónov ľudí vo viac ako 150 krajinách. TrashOut sa používa mesiace pred podujatím na “mapovanie” problému a miest, ale aj na kampaň, aby sa ľudia zapojili už pred samotným čistením.

Upratovanie v Bratislave Foto: archív TrashOut

- Koľko zo spomínaných 53 500 skládok bolo nahlásených na Slovensku?

Na Slovensku bolo dokopy nahlásených 7200 skládok, z toho 1300 bolo označených ako vyčistených. My však vieme, že reálne je ich vyčistených oveľa viac a snažíme sa užívateľom vždy pripomínať, aby skládky nielen nahlasovali, ale aby ich aj aktualizovali, napríklad počas prechádzok. Ak sa ale pozrieme na rok 2019, od začiatku roka bolo na Slovensku dokopy nahlásených 950 skládok, pričom 339 je vyčistených.

- V ktorých krajinách sa podľa nahlásení nachádza najviac čiernych skládok?

Medzi top krajiny okrem Slovenska patria napríklad aj Albánsko, Rumunsko, Mozambik, USA, Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko či Mexiko. Je to naozaj rôzne, no ide najmä o vyspelejšie krajiny.

- Ako teda funguje samotná aplikácia?

Základnou funkcionalitou je nahlasovanie a monitorovanie čiernych skládok. Užívateľ si stiahne bezplatnú mobilnú aplikáciu TrashOut. Postup je potom jednoduchý, najprv odfotí dané miesto, prostredníctvom ikoniek vyberie veľkosť a typ odpadu, vyberie jeho dostupnosť a aplikácia pridá GPS polohu. Takto je možné aj aktualizovať skládku v prípade jej vyčistenia. Environmentálne organizácie, miestne úrady a aktívni občania, ktorí odoberajú emailové notifikácie sa o hlásení dozvedia a ostatní užívatelia vidia hlásenie v mobilnej aj webovej aplikácii.

Foto: archív TrashOut

- Potom však nasleduje čistenie miest. Kto ho organizuje?

Čistenie miest predstavuje druhý krok. Miesta sa čistia na čistiacich podujatiach, ktoré často organizujú miestne enviro organizácie a dobrovoľníci alebo ich vyčistí priamo obec či určená zodpovedná osoba za likvidáciu.

Foto: archív TrashOut

- Aplikácia však ponúka viacero funkcionalít, ktoré prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu. Čo sa ešte môžeme dozvedieť vďaka aplikácii?

Okrem nahlasovania skládok môžu užívatelia v aplikácii nájsť najbližší zberný dvor alebo kôš podľa typu odpadu, ktorý chcú odovzdať. Takisto do aplikácie pridávame eco novinky v podobe krátkych článkov. Jednou z funkcionalít je aj možnosť organizovať a pridať sa k čistiacemu podujatiu.

- Spomenuli ste, že skládky môže vyčistiť aj samotná obec. S akými reakciami samospráv sa stretávate?

Niektoré skládky čistia okamžite na vlastné náklady, iné prejdú do zložitejšieho konania s okresným úradom a sú aj také, ktoré takéto hlásenie odignorujú, pretože nie je oficiálne. Často teda aj aktivisti pracujú s dátami z TrashOut a ohlasujú potom skládky oficiálnou cestou, pričom súradnice a fotky priložia z TrashOut databázy.

Čo sa týka nás, prevažne sa stretávame s reakciami, kedy to zástupcov obcí naozaj zaujíma, no problémom je absencia rozpočtu na takéto nečakané výdavky či diskutabilita toho, či tam skládka nevznikne za pár týždňov znova, pretože to sa často deje.

Upratovanie v Trnave Foto: archív TrashOut

- Ako sa podľa vás stavajú ľudia k životnému prostrediu? Sú ohľaduplnejší k prírode?

Myslím si, že áno. Za posledné roky, minimálne vo svojom okolí, pozorujem veľkú zmenu. Ľudia sa o tom rozprávajú, zdieľajú medzi sebou to, čo robia pre životné prostredie a ak sa človek nezaujíma, okolie ho samo presviedča, že by sa mal a ukazuje mu konkrétne spôsoby.

Upratovanie v Martine Foto: archív TrashOut

- V čom vidíte súčasné trendy, ktoré sú medzi ľuďmi populárne?

Najmä v tom, že mnoho ľudí si nosí svoju trvanlivú fľašu, látkovú tašku a celkovo sa snažia obmedziť konzumný spôsob života, čiže nakupujú menej oblečenia, viac dbajú na kvalitu, chodia do second-handov, nakupujú kozmetiku a potraviny od lokálnych producentov a podobne. Čo sa týka čistení, aj tam je cítiť, že ľudia prídu a priložia ruku k dielu. V septembri sme spolu s Upracme Slovensko robili upratovanie, na ktoré prišlo 3 500 ľudí, v apríli sa zapojilo 5-tisíc.

Aká je vaša dnešná vízia?

Chceme pomôcť našou trochou k tomu, aby bolo menej odpadu, a zároveň ten, čo vznikne, aby bol zlikvidovaný čo najsprávnejšou cestou. Preto sa okrem skládok snažíme informovať ľudí o zberných miestach, zapájať sa a organizovať čistiace akcie. Nechceme byť len čisto nástrojom pre čierne skládky, aj keď to je, samozrejme, naša hlavná aktivita, no chceme pôsobiť aj v prevencii vzniku týchto skládok. Chceli by sme, aby tak, ako občania pridávajú skládky, vznikla mapa zberných miest či zoznam lokálnych čistiacich organizácií, aby každý jednotlivec, ktorý chce pomôcť čistejšiemu prostrediu, našiel u nás ten vhodný spôsob.