Liga majstrov: Hádzanári Prešova doma podľahli Sportingu a stratili šancu na postup

Ďalší zápas odohrajú v sobotu 23. novembra na palubovke švédskeho IK Sävehof.

Prešov 13. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom ôsmom zápase v C-skupine Ligy majstrov s portugalským tímom Sporting CP vysoko 22:37. Je to pre nich už piata prehra, po ktorej stratili už aj teoretickú šancu umiestniť sa na jednej z prvých dvoch postupových priečok v skupine. Ďalší zápas odohrajú v sobotu 23. novembra na palubovke švédskeho IK Sävehof.

C-skupina: Tatran Prešov - Sporting CP 22:37 (10:16) Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - L. Urban 6, Gatiné 3, Straňovský 3, Rábek 4, Muňoz 3, Fodorean 1, Hozman 1, Michalka 1, Grzentič, Vučko, Lapajne, Carapkin, Rečičár, Fodorean, Djerič, najviac gólov Sportingu: Ghinoea 7, Rocha 7. Rozhodovali: Vesovič, Mitrovič (obaja Č. Hora), TH: 4/3 - 1/0, vylúčení: 5/4, ŽK: 2:1.

Hlasy po zápase:

Slavko Goluža, tréner Tatrana: „V prvom rade sa chcem ospravedlniť našim fanúšikom, zároveň gratulujem súperovi k zaslúženému víťazstvu. Zdá sa, že sme doplatili na náš nabitý kalendár. Nič nám nefungovalo ani v útoku ani v obrane. Predpokladal som, že niečo podobné môže nastať v Irune, ale prišlo to dnes. Napriek tomu som na chlapcov hrdý za ich dobré vystúpenia v nedávnych zápasoch."

Lukáš Urban, spojka Tatrana: „Dnes sa nám vôbec nedarilo. Od začiatku sme prepadali v obrane. Súper sa dobre pripravil a nám nešli nohy. Možno to bolo aj preto, že toho máme za sebou fakt dosť, ale toto by sa nemalo stať. Rozobrali nás a druhý polčas sa už iba dohrával. Nemuselo sa to skončiť o 15 gólov, ale nemôžeme sa z toho poskladať. Mrzí ma to kvôli fanúšikom, ktorí sa na nás prišli pozrieť a my sme to neustáli. Nič s tým neurobíme, je to minulosť a ideme ďalej. Musíme dať hlavy hore a pripraviť sa na ďalšie zápasy."

Oliver Rábek, spojka Tatrana: „Zápas sme nezvládli. Vedeli sme takticky čo na nich, že sa budú vysúvať vysoko na spojky, čakať na spätné lopty. Jednoducho sme to nezvládli a je to o 15 gólov. Prehrávali sme prvý polčas o päť gólov, trochu to dotiahli, ale jednoducho sa nám vôbec nedarilo."