Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pred očami Slovenska schudla 57 kíl: Jediné, čoho som sa za posledný rok vzdala, je zlé svedomie

Relácia Extrémne premeny jej pomohla k tomu, aby zmenila svoj život. Lucia teraz chodí na výlety so svojimi deťmi a žije aktívnym životom. Vždy pozitívne naladená osoba teraz pomáha aj ostatným ženám a inšpiruje ich k premene.

BRATISLAVA 17. novembra - Lucia Kubisová si prešla premenou, aká sa len tak nevidí. Vďaka relácii Extrémne premeny schudla neuveriteľných 57 kilogramov. Bol to pre ňu veľmi náročný proces, ktorý ale ani napriek tomu nikdy neoľutovala. „Tesne pred nástupom do relácie som mala 139 kg. Je to váha, na ktorú sa už nikdy v živote nechcem dostať,“ spomína Lucia, ktorej ešte v mladom veku diagnostikovali sklerózu multiplex. Aj keď boli tréningy pre ňu náročnejšie a bola prvým človekom, ktorý v tejto relácii schudol aj s touto chorobou, mala ešte väčšiu motiváciu to nevzdať.

Počas tréningov nikdy nepovedala, že nevládze, ale naopak, všetku svoju dôveru vložila do trénerov a výživových poradcov. Ona sama nemá pocit, že by sa niečoho musela vzdať počas chudnutia. „Jediné čoho som sa musela vzdať za posledný rok, je zlé svedomie. Určite každý obézny človek so mnou súhlasí v tom, že ako náhle človek zje niečo, čo by nemal, v tom momente nastane fáza zlého svedomia. Každý s nadváhou presne vie, čo by mal predsa jesť a čo naopak nie,“ hovorí Lucia. Jej príbeh inšpiroval už mnohé iné ženy, ktoré vďaka nej taktiež schudli.

V priloženom videorozhovore sa dozviete:

Akým spôsobom sa Lucii podarilo schudnúť 57 kíl za rok

Prečo sa rozhodla podstúpiť takéto drastické chudnutie

Čím všetkým si musela prejsť počas chudnutia

Ako vníma jej premenu okolie

Aké odozvy dostáva od cudzích ľudí

Koho všetkého inšpiruje a ako

Akým spôsobom dáva pozor na to, aby už nikdy toľko nepribrala

Aký cieľ si dala do konca roka

— Foto: Archív: Lucia Kubisová

— Foto: Archív: Lucia Kubisová

— Foto: Archív: Lucia Kubisová

— Foto: Archív: Lucia Kubisová